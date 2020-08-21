Кажется, Гус Иванович никогда не устанет от работы.

Бывший коуч сборной России Гус Хиддинк возглавил сборную Кюрасао.

Соглашение с 73-летним специалистом рассчитано до окончания чемпионата мира 2022 года в Катаре. К выполнению своих обязанностей Хиддинк приступит 1-го сентября.

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«Это может быть неочевидным решением, но было трудно сказать «нет». Кюрасао за последние годы сделал большой рывок, и я хочу помочь игрокам и персоналу подняться на ступень выше в международной лестнице», – цитирует голландца Fox Sports.

В 2006-2009 гг. Хиддинк работал в сборной России, под его руководством команда выиграла бронзу Евро-2008.

Сборная Кюрасао выступает в КОНКАКАФ – конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна.

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