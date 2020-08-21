А еще неожиданная новость по Кокорину и новый-старый клуб Понтуса Вернблума.

Испания

Слух дня: Мемфис Депай («Лион» – «Барселона»)

Чемпионат Испании Elespanol: Моуринью настаивает на возвращении Бэйла в «Тоттенхэм» ВЧЕРА В 10:06

Нападающий «Лиона» вошел в трансферный лист Роналда Кумана. Как сообщает Mundo Deportivo, французская сторона просит у «Барселоны» за своего капитана 55 млн евро. Куман отлично знаком с навыками Депая – Роналд тренировал Мемфиса в сборной Нидерландов. В прошлом сезоне Депай забил 15 мячей в 22 матчах во всех соревнованиях.

А еще:

«Реал» по-прежнему нацелен на переход Килиана Мбаппе. «Сливочные» собираются оформить трансфер в 2021 году, сообщает AS

Куман определился с игроками, которым придется покинуть «Барсу»: под формат голландца не подходят Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба;

Ассистентом Кумана в тренерском штабе «сине-гранатовых» официально стал бывший нападающий команды Хенрик Ларссон.

Италия

Слух дня: Эдин Джеко («Рома» – «Ювентус»)

Эдин Джеко, вероятно, покинет «Рому» и переедет в Турин – в услугах боснийца заинтересован «Ювентус», пишет Corriere dello Sport. Отмечается, что Джеко хорошо подходит модели, которой собирается следовать Андреа Пирло, плюс в Турине он получит хорошую зарплату. Заменить его «Рома» попытается Аркадиушем Миликом из «Наполи». Ранее поляк как раз претендовал на переход в «Ювентус».

Эдин Джеко Фото: Getty Images

А еще:

Правый защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзёра в ближайшее время оформит переход в «Рому», сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Corriere dello Sport.

Англия

Слух дня: Н'Голо Канте («Челси» – «Манчестер Юнайтед»)

Фрэнк Лэмпард продолжает строить в «Челси» новую команду и, по данным британской прессы, не отводит Канте ведущей роли. Как сообщает Mirror, за французом выстроилась целая очередь из претендентов – лидером в гонке является «Манчестер Юнайтед», который готов приютить Н'Голо, но за разумную цену. Также футболист интересен «Интеру», «ПСЖ», «Барселоне» и «Реалу».

Н'Голо Канте Фото: Getty Images

А еще:

По данным Sky Italy, «Лидс», вернувшийся этим летом в АПЛ, хочет приобрести нападающего «Валенсии» Родриго;

Журналист The Athletic Лиам Туми написал, что Тьяго Силва присоединится к «Челси». Ранее в СМИ фигурировали слухи, что бразилец все же продлит контракт с «ПСЖ».

А еще в Европе:

Легенда ЦСКА Понтус Вернблум вернулся из Греции (где он выступал за ПАОК) в родную Швецию и будет блистать в «Гётеборге».

Россия

Слух дня: Александр Кокорин («Спартак» – «Рома»)

Инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что клуб из Рима возобновил интерес к Александру Кокорину. «Официального предложения еще не сделано, но разговоры уже ведутся. Сделка становится снова возможной. Не исключено, что в ближайшее время «Рома» сделает официальный запрос в «Спартак» на предмет трансфера Кокорина», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Гендир красно-белых Шамиль Газизов не стал подтверждать эти слухи – но и опровергать тоже: «Слухи не хотел бы комментировать. Готовы ли мы отпустить его в Европу? Если он захочет, то почему нет? У нас с ним по трансферу в Европу были определенные договоренности».

А еще:

«Спартак» интересуется форвардом португальского клуба «Фамаликан» Тони Мартинесом, сумма потенциальной сделки – 4 млн евро. Основным претендентом на игрока является «Порту»;

Трансфер защитника Бруно Фукса в ЦСКА практически оформлен – бразилец попрощался с «Интернасьоналом» постом в инстаграме.

«Барса» манит опорника «Ливерпуля», «Ювентус» вербует Суареса. Сделки и слухи четверга

Подписывайся на нас в инстаграме

Чемпионат Англии Артета захотел увидеть в «Арсенале» нового Аршавина 25/07/2020 В 20:26