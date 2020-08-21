Трансфер дня
Фото: Eurosport
А еще неожиданная новость по Кокорину и новый-старый клуб Понтуса Вернблума.
Испания
Слух дня: Мемфис Депай («Лион» – «Барселона»)
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Нападающий «Лиона» вошел в трансферный лист Роналда Кумана. Как сообщает Mundo Deportivo, французская сторона просит у «Барселоны» за своего капитана 55 млн евро. Куман отлично знаком с навыками Депая – Роналд тренировал Мемфиса в сборной Нидерландов. В прошлом сезоне Депай забил 15 мячей в 22 матчах во всех соревнованиях.
А еще:
- «Реал» по-прежнему нацелен на переход Килиана Мбаппе. «Сливочные» собираются оформить трансфер в 2021 году, сообщает AS;
- Куман определился с игроками, которым придется покинуть «Барсу»: под формат голландца не подходят Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба;
- Ассистентом Кумана в тренерском штабе «сине-гранатовых» официально стал бывший нападающий команды Хенрик Ларссон.
Италия
Слух дня: Эдин Джеко («Рома» – «Ювентус»)
Эдин Джеко, вероятно, покинет «Рому» и переедет в Турин – в услугах боснийца заинтересован «Ювентус», пишет Corriere dello Sport. Отмечается, что Джеко хорошо подходит модели, которой собирается следовать Андреа Пирло, плюс в Турине он получит хорошую зарплату. Заменить его «Рома» попытается Аркадиушем Миликом из «Наполи». Ранее поляк как раз претендовал на переход в «Ювентус».
Эдин Джеко
Фото: Getty Images
А еще:
- Правый защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзёра в ближайшее время оформит переход в «Рому», сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Corriere dello Sport.
Англия
Слух дня: Н'Голо Канте («Челси» – «Манчестер Юнайтед»)
Фрэнк Лэмпард продолжает строить в «Челси» новую команду и, по данным британской прессы, не отводит Канте ведущей роли. Как сообщает Mirror, за французом выстроилась целая очередь из претендентов – лидером в гонке является «Манчестер Юнайтед», который готов приютить Н'Голо, но за разумную цену. Также футболист интересен «Интеру», «ПСЖ», «Барселоне» и «Реалу».
Н'Голо Канте
Фото: Getty Images
А еще:
- По данным Sky Italy, «Лидс», вернувшийся этим летом в АПЛ, хочет приобрести нападающего «Валенсии» Родриго;
- Журналист The Athletic Лиам Туми написал, что Тьяго Силва присоединится к «Челси». Ранее в СМИ фигурировали слухи, что бразилец все же продлит контракт с «ПСЖ».
А еще в Европе:
- Легенда ЦСКА Понтус Вернблум вернулся из Греции (где он выступал за ПАОК) в родную Швецию и будет блистать в «Гётеборге».
Россия
Слух дня: Александр Кокорин («Спартак» – «Рома»)
Инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что клуб из Рима возобновил интерес к Александру Кокорину. «Официального предложения еще не сделано, но разговоры уже ведутся. Сделка становится снова возможной. Не исключено, что в ближайшее время «Рома» сделает официальный запрос в «Спартак» на предмет трансфера Кокорина», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.
Гендир красно-белых Шамиль Газизов не стал подтверждать эти слухи – но и опровергать тоже: «Слухи не хотел бы комментировать. Готовы ли мы отпустить его в Европу? Если он захочет, то почему нет? У нас с ним по трансферу в Европу были определенные договоренности».
А еще:
- «Спартак» интересуется форвардом португальского клуба «Фамаликан» Тони Мартинесом, сумма потенциальной сделки – 4 млн евро. Основным претендентом на игрока является «Порту»;
- Трансфер защитника Бруно Фукса в ЦСКА практически оформлен – бразилец попрощался с «Интернасьоналом» постом в инстаграме.
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