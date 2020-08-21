Фанаты киевского «Динамо» прорвались на матч с «Олимпиком» и оскорбляли Луческу с Суркисом

Тренеру и президенту досталось по полной.

Ультрас «Динамо» Киев прорвались на матч первого тура УПЛ против «Олимпика» (4:1), который проходил без зрителей.

По ходу первого тайма они жгли файеры и оскорбляли представителей своей же команды – главного тренера Мирчу Луческу и президента Игоря Суркиса. «Суркис – позор «Динамо», «Суркис – *****. Ла-ла-ла-ла», «Луческу, go away».

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Луческу был назначен главным тренером «Динамо» по итогам сезона-2019/20, в котором киевляне заняли второе место, отстав от «Шахтера» на 23 очка.

Активные фанаты «Динамо» пообещали Мирче тяжелую жизнь в клубе из-за его прошлого – прежде он на протяжении 12 лет (с 2004-го по 2016-й) работал в «Шахтере».

Спустя четыре дня после назначения Луческу подал в отставку, но Суркис отговорил его от ухода.

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