Траектория настолько идеальна, что сводит скулы.

В высшем дивизионе женского футбола Финляндии случился настоящий шедевр.

Девушка по имени Хенна Хонканен приняла мяч после вброса из аута, мастерски качнула соперницу, развернулась к воротам и из-за пределов штрафной закрутила в дальнюю девятку по идеальной дуге.

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Матч между командами JyPK и PK-35 Vantaa закончился со счетом 4:4.

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