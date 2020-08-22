Гол из финского чемпионата
Фото: Twitter
Траектория настолько идеальна, что сводит скулы.
В высшем дивизионе женского футбола Финляндии случился настоящий шедевр.
Девушка по имени Хенна Хонканен приняла мяч после вброса из аута, мастерски качнула соперницу, развернулась к воротам и из-за пределов штрафной закрутила в дальнюю девятку по идеальной дуге.
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