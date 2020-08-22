Футбол

Гол дня из женского чемпионата Финляндии – девушка приняла мяч из аута и крутанула точно в девятку

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Гол из финского чемпионата

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
через 2 минут

Траектория настолько идеальна, что сводит скулы.

В высшем дивизионе женского футбола Финляндии случился настоящий шедевр.

Девушка по имени Хенна Хонканен приняла мяч после вброса из аута, мастерски качнула соперницу, развернулась к воротам и из-за пределов штрафной закрутила в дальнюю девятку по идеальной дуге.

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