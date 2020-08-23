💰 «Бавария» и «ПСЖ» в шаге от победы. Ставь на главный матч сезона с фрибетом 1000 от Winline

Кто возьмет ушастый кубок – Роберт Левандовский или Неймар?

Лига чемпионов-2019/20 подходит к завершению: в финальном матче не на жизнь, а на смерть зарубятся «ПСЖ» Томаса Тухеля и «Бавария» Ханс-Дитера Флика.

«Бавария» катком проехалась по всем соперникам в плей-офф: разгромила «Челси» (7:1 по сумме двух встреч), унизила «Барселону» (8:2) и втоптала в грязь «Лион» (3:0).

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Путь парижан к финалу был более тернистым: они едва не вылетели в 1/8 финала, уступив в первом матче «Боруссии» со счетом 1:2. Однако затем Неймар и компания выиграли дома (2:0) и пробились в четвертьфинал. Дальше последовали успехи в матчах с «Аталантой» (2:1) и «Лейпцигом» (3:0).

Фаворитом матча считается «Бавария»: на ее победу в Лиге чемпионов дают коэффициент 1,59, на успех «ПСЖ» – 2,36. На ничью в основное время – 4,17.

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