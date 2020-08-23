Валера подтвердил, что он – главный в клубе.

В «Ростове» скандал – клуб обменял капитана Ивелина Попова на Дмитрия Полоза из «Сочи».

После подтверждения трансфера болгарин опубликовал в инстаграме пост, в котором заявил, что ушел из-за разногласий с руководством клуба и тренером команды Валерием Карпиным: «Я никогда не боялся конкуренции – наоборот, когда конкуренция по-честному, еще раз повторю – по-честному, я готов бороться и доказывать полностью!

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У меня было несколько разговоров с тренером, которые мне дали понять, что «капитан» – это просто слово: «Тебе платим денег, закрываешь рот и играешь!» Прошу прощения у всех, но я как человек и потом и как капитан, который должен защищать интересы команды и коллектива, никак не могу совместить эти слова с моей моралью и «сложным характером»!

Карпин прокомментировал слова Попова – похоже, одна из сторон недоговаривает. «Я могу сказать то, что я знаю. Мне известно, что Ивелин пришел и сказал, что не может не играть каждую игру по 90 минут. Я ему сказал, что в «Ростове» такого не будет, у нас ни один игрок не будет играть по 90 минут все игры – это раз. И второе – мне никогда никто не будет говорить, кто, когда и сколько должен играть.

Если он не готов к такому повороту событий, то мы всегда говорим, что клуб никого заставлять насильно не будет. Это сказано всем игрокам. Кого-то, что-то не устраивает – можете обращаться в клуб и решать с клубом вопросы контрактные. Если он говорит, что должен играть 90 минут каждую игру, мне нечего сказать. Я сказал, что пока я тренер «Ростова» при мне такого не будет ни с одним игроком. Будь то Ивелин Попов, будь то Роман Еременко, будь это кто угодно», – цитирует тренера сайт «Ростова».

Попов играл за ростовчан с января 2019 года.

Он провел в составе клуба 44 матча, в которых забил 9 голов и сделал 6 голевых передач.

3 года назад «Ростов» отказался от подписания 17-летнего Холанна за 3 млн евро

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