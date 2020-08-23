«Сине-гранатовые» присматриваются к новому тренеру, но готовы закупить новый состав для нынешнего.

Испания

Слух дня: Юрген Клопп («Ливерпуль» – «Барселона»)

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Кандидат в президенты «Барселоны» Жорди Фарре рассказал, что ведет переговоры с представителями главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа и постарается переманить коуча на «Камп Ноу» в случае победы на выборах весной 2021 года. «Если Куман будет работать успешно – конечно он останется. Мы рассматриваем все возможные варианты и уже несколько раз общались с Юргеном Клоппом, потому что нам кажется, что именно такой тренер нужен «Барселоне», – цитирует Фарре Goal.

А еще:

Куман определился, от кого хочет избавиться в первую очередь – по информации Marca, в планы тренера не входят Луис Суарес и Иван Ракитич. «Барселона» может использовать уругвайца в качестве разменной монеты в сделке по Донни ван де Беку – новый тренер каталонцев хочет заполучить соотечественника.

Еще клуб хочет подписать нападающего, центрального и левого защитников. Приоритетные варианты на каждую из позиций – Лаутаро Мартинес из «Интера», Эрик Гарсия из «Манчестер Сити» и Хосе Гайя из «Валенсии».

Италия

Слух дня: Златан Ибрагимович («Милан»)

Агент шведского страйкера Мино Райола сообщил, что переговоры о продлении контракта проходят тяжело, но Ибра хочет остаться. «Дело не в деньгах, дело в убеждении, в стиле. Если бы Ибра не хотел остаться c «россонери», никаких переговоров бы не было. Я сохраняю оптимизм. Я работаю не для создания проблем, а для их разрешения».

А еще:

Хакан Чалханоглу на пороге переподписания контракта с «Миланом». Ожидается, что полузащитник останется в клубе до 2024 года и будет получать по 3 млн евро за сезон.

Пепе Рейна согласовал с «Лацио» контракт на два года. Испанец все еще числится в «Милане».

Тьемуэ Бакайоко может вновь уйти в аренду из «Челси» в «Милан» – как сообщает Фабрицио Романо, до лета 2021 года с правом выкупа.

Англия

Слух дня: Джейдон Санчо («Боруссия» – «Манчестер Юнайтед»)

Как сообщает Sunday Express, «Манчестер Юнайтед» намерен выйти из переговоров по Джейдону Санчо и вернуться за игроком уже следующим летом – «Дортмунд» не собирается снижать цену за талантливого англичанина, а «МЮ» не готов вываливать за 100 млн евро в посткоронавирусный кризис.

А еще:

«Челси» хочет 21-летнего французского защитника Маланга Сарра из «Ниццы» – его контракт истек этим летом, «синие» могут заполучить его свободным агентом. Как сообщает Sky Sports, лондонцы сразу отправят юнца в аренду в случае подписания.

По информации Фабрицио Романо, «Арсенал» закрыл сделку по покупке защитника «Лилля» Габриэля Магальяэса.

«Вулверхэмптону» и «Ньюкаслу» интересен универсал из «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлс – клуб готов расстаться с игроком.

Агент Поля Погба Мино Райола заявил, что француз не покинет «МЮ». Более того, клуб и игрок общаются о продлении контракта.

Россия

Трансфер дня: Ивелин Попов («Ростов» – «Сочи»), Дмитрий Полоз («Сочи» – «Ростов»)

«Ростов» и «Сочи» обменялись игроками – Ивелин Попов разругался с Валерием Карпиным и боссами «Ростова» из-за того, что ему не дают играть каждый матч от звонка до звонка, и отправился на Черноморское побережье. В обратном направлении улетел Дмитрий Полоз – он уже выступал за клуб с 2012 по 2017 годы.

А еще:

Казахстанец Бактиер Зайнутдинов может перейти из «Ростова» в ЦСКА, стороны близки к договоренности. Стоимость футболиста – 2 миллиона евро, его контракт с ростовчанами действует до конца 2020 года.

Журналист Василий Конов прокомментировал слухи, которые отправляют Николу Влашича из ЦСКА в «Зенит»: «У меня большие сомнения, что у «Зенита» есть деньги на такой трансфер прямо сейчас, и, что не менее важно, ЦСКА просто незачем отпускать лидера внутри РПЛ в момент активного строительства новой команды».

Полузащитник «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаль не перейдет в ЦСКА в это трансферное окно. Club Octubre 947 сообщает, что аргентинский клуб не получал серьезных предложений о трансфере 22-летнего футболиста. По данным Metaratings, армейцы не договорились с «Ривер Плейт» несмотря на желание самого футболиста и его агентов переехать в Москву.

Гус Тил близок к уходу из «Спартака». 22-летний игрок согласовал условия личного контракта с голландским ПСВ, сообщает Metaratings. Клубы обсуждают возможность аренды Тила.

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