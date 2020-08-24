Таблица коэффициентов УЕФА приняла окончательный вид. Чем грозит РПЛ провал-2019/20?

Еврокубковый сезон официально завершен – пора подводить итоги.

23 августа победой «Баварии» завершился многострадальный еврокубковый сезон-2019/20. Это значит, что нам стала доступна итоговая таблица коэффициентов за последние 5 сезонов – именно по ней определяется число клубов от той или иной страны в еврокубках.

В кампании-2019/20 российские команды выступили из рук вон плохо, набрав 4.667 балла. 32% от всех очков России принес «Зенит». Из-за столь неудачного выступления общий рейтинг РПЛ понизился с шестого до седьмого места – Россию обогнала португальская Примейра.

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Чем это грозит России?

Последствия для клубов – не очень хорошие. В этом сезоне все останется по-прежнему, но со следующего командам РПЛ стоит подготовиться к серьезным изменениям:

в Лиге чемпионов от России в сезоне-2021/22 сыграют не три команды, как сейчас, а две. Одна получит прямую путевку в группу, другая будет пробиваться туда через квалификационный блок;

еще один клуб получит путевку в Лигу Европы, причем не прямую, а тоже в квалифай. Это обусловлено тем, что с сезона-2021/22 число команд, участвующих в ЛЕ, снизится с 48 до 32;

в 2021 году УЕФА запускает третий еврокубок – Лигу конференций. Еще 2 клуба из России получат право выступить в отборе нового турнира.

Может ли Россия упасть еще ниже?

Пока нет. РПЛ предсказуемо пропустила вперед Примейру, но отрыв от восьмого места (его занимает бельгийский чемпионат) все еще велик – больше 7 баллов. Тем не менее, общая динамика удручает: в прошедшей кампании Бельгия набрала 7,600 очков (Россия, напомним, 4,667). И даже идущая 14-й Шотландия выступила в два раза лучше (у нее 9,750 баллов за кампанию-2019/20).

Час Х может наступить через два года, когда Россия потеряет успешный сезон-2017/18 (12,600), который для бельгийцев и идущих чуть ниже голландцев был крайне неудачным (2,600 и 2,900 соответственно). Вообще в ближайшие годы из таблицы будут пропадать сезоны, которые РПЛ проводила в основном чуть круче, чем ближайшие преследователи, в число входит которых и Украина, а также вырвавшаяся вперед Португалия. В связи с этим повторение провальной кампании-2019/20 грозит настоящей катастрофой.

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