В Англии совершаются мелкие покупки, а «Зенит» готовит крупный внутрироссийский переход.

Англия

Слух дня: Кай Хаверц («Байер» – «Челси»)

Чемпионат России «Зенит» интересуется Влашичем, ЦСКА требует 25 миллионов евро 4 ЧАСОВ НАЗАД

Британские медиа и инсайдер Фабрицио Романо уже считают переезд немца в Лондон свершившимся фактом. «Челси» и «Байер» согласовали все условия: лондонцы заплыть 80 млн евро + 20 млн в качестве бонусов. Sport Bild уточнил, что из бонусов 10 лямов пойдут за регулярное участие в ЛЧ, а еще 10 – за различные титулы в ЛЧ, Кубке и чемпионате Англии. Сам Хаверц уже тоже договорился о пятилетнем контракте.

А еще:

В дополнение к Хаверцу «синие» вот-вот подпишут 35-летнего Тьяго Силву. После неудачного финала ЛЧ бразилец стал свободным агентом и уже согласовал контракт с «Челси» на два года.

«Арсенал» подписал арендованных зимой Пабло Мари и Седрика Соареша на постоянной основе. При этом Мари из-за травмы сыграл всего три матча.

Еще по «Арсеналу»: под вечер журналист The Atletic Дэвид Орнстейн сообщил, что Габриэл до Сантос из «Лилля» прошел обследование в Лондоне для завершения трансфера. «Канониры» заплатят 26 млн евро плюс бонусы в размере 4 млн.

Джеймс Мэддисон готов и дальше разрывать за «Лестер». 23-летний англичанин пролонгировал пребывание в лисьей стае до 2024 года. На радостях «Лестер» продлил еще и французского опорника Нампали Менди до 2022-го.

«Норвич» за неназванную сумму прикупил нападающего Джордана Юджилла из «Вест Хэма». Футболист, который провел прошлый сезон в аренде в «КПР» из Чемпионшипа, подписал контракт до 2023 года.

Испания

Слух дня: Лионель Месси («Барселона» – куда угодно за 700 млн)

Самый мощный инсайд за 24 часа выдал Mundo Deportivo. «Барселона» не станет препятствовать уходу Лионеля Месси, но и на уступки не пойдет: хотите купить Лео? 700 миллионов евро отступных на стол! С учетом того, что уже следующим летом аргентинец сможет уйти бесплатно – великолепный план, надежный как швейцарские часы.

А еще:

Роналд Куман посмотрел финал Лиги чемпионов и осознал, что желает вернуть Филиппе Коутиньо из аренды и сделать его основным игроком «Барсы».

Все тот же Романо сообщил, что неопределенность вокруг Луиса Суареса вот-вот закончится. Он точно покинет «Барсу» в течение недели.

Фернандо Льоренте близок к камбэку в Испанию. «Наполи» не заинтересован в его услугах и даже готов досрочно расторгнуть контракт (действует до 2021-го). И тут-то, как утверждает AS, автора 4 мячей в 24 официальных матчах сезона-2019/20 подхватит «Реал Сосьедад».

«Бенфика» вышла на охоту за Диего Костой, после того как Эдинсон Кавани поставил португальцев в ступор финансовыми требованиями. Контракт Косты с «Атлетико» истекает в 2021-м, и «индейцы» сейчас более чем открыты к предложениям по постаревшему испано-бразильцу.

Италия

Слух дня: Марио Манджукич (свободный агент – «Интер»)

«Интер» еще не уволил Антонио Конте и не назначил Массимилиано Аллегри, а тот уже наметил трансферные цели. La Repubblica узнала, что потенциальный новый коуч «нерадзурри» хочет увести в Милан 34-летнего Марио Манджукича, знакомого ему по «Ювентусу». Еще Массимо хочет сохранить словацкого защитника Милана Шкриньяра, которого всячески выживал Конте.

А еще:

«Рома» слегка разгрузила состав. Во-первых, «джаллоросси» отправили собственного воспитанника – 20-летнего мидфилдера Сальваторе Пеццеллу – в аренду в «Реджану».

А во-вторых, турецкий защитник Мерт Четин ближайший сезон проведет в «Вероне». Аренда предусматривает право выкупа.

Россия

Слух дня: Никола Влашич (ЦСКА – «Зенит»)

В Тинькофф РПЛ намечается громкий внутренний трансфер. «Зенит» намерен урвать у ЦСКА Николу Влашича. Инсайды на эту тему, правда, разные. Хорватское издание Jutarnji сообщило, что Питер готов ради такого расстаться с 25 млн евро. А вот «Рейтинг Букмекеров» не согласен: по их данным, такая сумма «Зенит» не устраивает.

Сердар Азмун, Себастьян Дриусси и Никола Влашич в матче «Зенит» – ЦСКА Фото: Getty Images

Влашич забил по мячу в двух последних матчах ЦСКА, включая матч против «Зенита». И тогда хорват довольно сдержанно отпраздновал гол.

А еще:

ЦСКА приблизился к покупке защитника «Интернасьонала» Бруно Фукса. В понедельник бразилец прошел в Москве медобследование. Сделка обойдется красно-синим в 9,5 млн евро.

А еще армейцы претендуют на нигерийского вингера Чидеру Эджуке.

Еще в Европе

Бывший защитник «Баварии» Рафинья будет блаженствовать в греческом «Олимпиакосе». Он переехал в Пирей из «Фламенго» на правах свободного агента.

Бернарду Силва в «Фейенорде»! Нет, конечно же, не полузащитник «Ман Сити» пошел на понижение: речь идет о 19-летнем игроке молодежной сборной Португалии. Он подписал договор до 2022 года с правом продления еще на два сезона.

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Чемпионат Испании Mundo Deportivo: «Барселона» продаст Месси только за отступные – 700 млн евро 20 ЧАСОВ НАЗАД