Евгений Савин
Фото: Instagram
Около 0,5 миллиона за один выпуск.
Журнал Forbes подсчитал доходы самого популярного футбольного блогера России – Евгения Савина. На его канал в YouTube подписаны более 1 млн человек.
С кем Савин заключил рекламные контракты
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По состоянию на лето 2020 года у КраСавы действуют маркетинговые соглашения с Kia, Puma, Syoss (кампания на ТВ) и Tennisi. Эксперты оценивают стоимость каждого контракта в диапазоне от 5 до 10 млн рублей – в зависимости от рекламных обязательств.
Кроме того, в каждый выпуск своего влога Савин вставляет разовые рекламные интеграции, ассортимент представленных брендов – от жилых комплексов до виртуальных игр. Данный формат сотрудничества обходится заказчикам в сумму от 200 до 500 тыс. рублей. Эти же цифры относятся и к ценнику на рекламу в инстаграме КраСавы, где он накопил более 700 тыс. фолловеров.
Так сколько Жеке приносит один выпуск?
«Сейчас команда чуть подросла, и расходы увеличились до 150 000-200 000 рублей на выпуск. Но в среднем мы зарабатываем раза в три больше, чем тратим», – рассказывает Савин. Простейшая математика говорит следующее: за один ролик КраСава поднимает от 450 до 600 тысяч рублей.
- Самый популярный ролик на канале Савина – интервью с Александром Головиным. Оно набрало 3,3 млн просмотров.
- До прихода на ютьюб Савин имел опыт работы на ТВ вместе с Юрием Дудем.
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