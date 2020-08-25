Бразилец уже на родине.

Легенда футбола Роналдиньо освобожден из-под ареста в Парагвае.

Бразилец и его брат Роберто де Ассис провели в стране 173 дня, 171 из которых они находились в заключении – в тюрьме и под домашним арестом. Оба въехали в страну по поддельным паспортам, но их представителям удалось доказать, что сознательно они не участвовали в преступных схемам – суд постановил оштрафовать Ронни на 90 тыс долларов, а его брата на 110 тыс долларов.

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По информации ESPN, оба обязаны каждые три месяца отчитываться перед бразильским судом – Роналдиньо в течение года, брат – двух лет. У легенды нет каких-либо ограничений на передвижения, поэтому он вместе с братом сразу после освобождения вернулся на родину в Бразилию.

Роналдиньо и Роберто де Ассиса задержали 5 марта 2020 года, обладатель «Золотого мяча-2006» прибыл на благотворительный турнир в Парагвай.

В апреле они заплатили залог на общую сумму в 1,35 млн евро, и их перевели под домашний арест в роскошном отеле Асунсьона.

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