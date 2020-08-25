Футбол

Чемпион мира-1994 Таффарел: «Если говоришь что-то против Месси, заслуживаешь пулю в голову»

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Лионель Месси

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 38 минут

Но Марадона бразильцу немного ближе.

Чемпион мира-1994 в составе сборной Бразилии Клаудио Таффарел рассказал об отношении к двум великим аргентинцам: Диего Марадоне и Лионелю Месси.

«Кто лучший игрок из тех, кого вы видели? Марадона. Я его большой поклонник. Было очень приятно наблюдать за тем, как он играет и борется за команду на поле, за его невероятной техникой. Его товарищи по команде любили играть вместе с ним. Я помню, как Карека (экс-форвард сборной Бразилии) бредил им.

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Был ли он лучше Лионеля Месси? Если ты говоришь что-то против Лео, значит, заслуживаешь пулю в голову. Посмотрите, что он делает для «Барселоны». Его статистика поражает. Он феномен. Но я не люблю проводить сравнения. Они играли в разное время.

Марадона юлистал в свое время, а теперь, без сомнения, Месси – лучший в мире. Месси и Криштиану Роналду уже много лет находятся на другом уровне. Они играют в другую эпоху, футбол изменился, поэтому я не люблю сравнивать, но мне было приятно наблюдать за Марадоной», – цитирует Таффарела сайт ФИФА.

  • Месси получил шесть «Золотых мячей» за карьеру», Марадона – ни одного (из-за того, что в то время приз давали только европейцам).
  • Зато у Диего есть золото ЧМ, который пока так и не покорился Лео.

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