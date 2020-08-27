Нападающий «Барселоны» Лионель Месси хочет воссоединиться с бывшим партнером по каталонскому клубу Неймаром в «Манчестер Сити».
По слухам, капитан «сине-гранатовых» сообщил руководству о желании разорвать действующий трудовой договор. Как сообщает журналист бразильской версии ESPN Жорже Никола, перед этим аргентинец связался с игроком «ПСЖ» Неймаром и предложил ему вместе перейти в «Манчестер Сити» – именно «горожане» считаются фаворитами на подпись Месси.
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- 25 августа медиа сообщили, что 33-летний Месси по факсу уведомил клуб об уходе.
- Среди претендентов на игрока называются «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Интер» и «Ювентус».
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