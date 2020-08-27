По слухам, капитан «сине-гранатовых» сообщил руководству о желании разорвать действующий трудовой договор. Как сообщает журналист бразильской версии ESPN Жорже Никола, перед этим аргентинец связался с игроком «ПСЖ» Неймаром и предложил ему вместе перейти в «Манчестер Сити» – именно «горожане» считаются фаворитами на подпись Месси.