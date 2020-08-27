Пока голливудские премьеры только готовятся к разморозке, в прокат вышла российская фантастика «Вратарь Галактики». В ней судьба человечества, как понятно из названия, зависит умений парней и девчат попадать по мячу.

Помимо космофутбольной темы «Вратарь Галактики» – это еще и история галактического долгостроя. Впервые на питчинг (презентация с целью нахождения инвесторов – Eurosport) Фонда кино фильм подал заявку еще в 2014-м. И с тех пор шесть лет подряд просил господдержку. В итоге сумма дотаций дошла до полумиллиарда рублей (300 млн из них – безвозвратные). Это, на секундочку, больше, чем у «Вторжения» Бондарчука – там было всего 400 млн, да и вообще столь щедрую помощь государство оказывало единичным проектам, вроде «Викинга», «Сталинграда» и прочих блокбастеров.

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Вряд ли Фонд кино настолько зацепили идея и сценарий – скорее, роль сыграли личности создателей. Режиссер Джаник Файзиев снял еще в 2005-м сверхудачный по тем временам «Турецкий гамбит», а после замечен в производстве (правда, уже как продюсер) целого ряда больших картин – от «Адмирала» и «Викинга» до «Экипажа» и «Движения вверх». Продюсер «Вратаря Галактики» Сергей Сельянов – помимо работы в культовых картинах Балабанова, его кинокомпания «СТВ» за восемь последних лет получила господдержку на 29 проектов – абсолютный рекорд.

Видимо, Фонду кино было неудобно отказывать джентльменам, а потому за шесть лет уровень господдержки достиг половины бюджета фильма (больше нельзя по правилам).

Что же нам обещали за миллиард рублей?

«В этом межпланетном мире будущего создатели картины спрятали много отсылок к легендарным голливудским блокбастерам: «Мстители», «Звездные войны», «Аватар». Но режиссер Джаник Файзиев настаивает: это не конкуренция, а попытка вывести российский кинематограф на новый уровень.

«Эта история очень своя. Она очень наша. И главное, что мне ужасно, со времен «Москва-Кассиопея» в нашем кино никто не делал попыток показать нашим мальчишкам и девчонкам, что мы тоже можем спасти мир», – посетовал Файзиев.

Несмотря на бодрый репортаж Первого канала об уникальности проекта, на деле фильм, если говорить дипломатично – сплошной оммаж. Концептуально – это один в один старый французский мультфильм «Галактический футбол». Визуально – копия южнокорейской рекламы Samsung Galaxy 11 со звездами футбола, примечательной тем, что рядом с Месси и Роналду там играл Кержаков.

Ну а считать ли отсылками такой косплей героев культовых лент и кадров с точностью до ракурса – решать вам.

Что ж, к сюжету. По закону русских мыльных опер жизнь главного героя должна быть полна страданий – обычно он сам или кто-то из самых близких должен или серьезно болеть, или попасть в тюрьму. Во «Вратаре галактики» для драматизма задействован первый вариант: Антон (Евгений Романцов) с трудом достает лекарства для мамы (Елена Яковлева), а на первых минутах его еще и выгоняют с биржи труда.

Все это происходит на фоне Москвы из какого-то очень плохого комикса. Теперь это главный город земли, правда, по количеству людей на улицах он больше напоминает столицу Северной Кореи, а по климату – что-то тропическое. Виной катастрофа из битвы добра и зла, после которой (а мы в 2071 году) над Москвой висит огромная инопланетная тарелка.

Она же дает народу отдушину – космобол (футбол с элементами супергеройских способностей и гладиаторских боев). Видимо, единственное оставшееся развлечение в Москве, где не нужно соблюдать социальную дистанцию, потому игра заменяет практически всю внешнюю жизнь москвичей, что выливается в нездоровый интерес к космическим баталиями.

Антону, правда, это все неинтересно – он занят кражей лекарств из аптеки для мамы. Но уже на следующий день к нему приходит... нет, не ОМОН, а всего глава федерации космобола (заодно главный защитник планеты) – смесь опального схиигумена Сергия, магистра Йода и тренера Тарасова из «Легенды №17» играет Сергей Миронов. Он объявляет Антона атлетом, что в киномире прокачивает уровень особенности и избранности персонажа до уровня дивергента, и зовет в команду.

Дальше начинаются тренировки, а вместе с ним и борьба партнерши по команде и инопланетной гуманоидки-паркурщицы за сердце Антона. И, конечно, открытая и милая девочка по имени Наташа выиграет в этом сражении, мама героя чудесным образом исцелится, и у нее все тоже будет хорошо с рефлексирующим полицейским, которого играет Ефремов. В общем, линии фильма выбраны генератором случайных чисел из сюжетов каких-нибудь «Елок». Это не то чтобы плохо – просто для понимания антуража. Ну и, конечно, все вышесказанное ни разу не спойлер, так как, на что вы идете, ясно еще из трейлера.

Ставку в агрессивном маркетинге «Вратаря Галактики» (редкий случай: фильм промоутируют оба госканала) сделали на графику. Местами визуал действительно неплох, в других эпизодах – хромает на все ноги пришельцев. Главная проблема, что когда графика становится самоцелью, велик риск уйти в фильмы уровня Сарика Андреасяна.

Нет, конечно, во «Вратаре галактики» со сценарной точки зрения все немного лучше, чем в лентах главного человека-мема российского кино. Есть даже парочка условно трогательных и милых моментов – в основном благодаря отличной игре Яковлевой. Но потом мы видим все эти психоделические костюмы, перерисованные из парада «Голодных игр», Ефремова-полисмена, который половину фильма пытается поймать главного героя, а последняя его реплика: «Слава московской полиции» – и действо мгновенно превращается в плохую карикатуру.

Понятно, что с Михаилом Олеговичем просто так совпало (хотя иногда становится не по себе от иронии судьбы), но остальные нелогичности действий персонажей, кривые диалоги и странные камео Гоши Куценко и Светланы Ивановой мгновенно ставят фильм в очередь на обзор к BadComedian.

Последние 40 минут скатываются в какую-то пародию: космобол оказывается не просто игрой, а средством спасения земли, планету готовится уничтожить белый пушистый монстр. Главный герой во время апокалипсиса оплакивает своего тамагочи, который спас ему жизнь, а после защищает собою землю от огненных шаров и легко выигрывает битву с главным злодеем.

Категорически ли плох «Вратарь галактики»? И да, и нет. Художественная ценность, безусловно, близка к нулю. С другой стороны, всегда можно оставить опцию сходить компанией и хотя бы поугарать над всем тем, что происходит на экране. Учитывая относительное безрыбье в афише – вполне состоятельный вариант непринужденного похода в кино.

Для всего остального через неделю выйдет «Довод» Нолана.

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