Англия

Сделка дня: Родриго («Валенсия» – «Лидс»)

Чемпионат Англии Пеп был замечен в Барселоне – возможно, он встречался с Месси 4 ЧАСОВ НАЗАД

Новичок АПЛ «Лидс» объявил о переходе форварда «Валенсии» Родриго. «Павлины» заплатили за испанца 30+10 млн евро – это рекорд клуба. По слухам, 29-летний нападающий будет получать в больше 100 тыс евро каждые 7 дней – неплохо для команды, больше 10 лет не игравшей в высшем дивизионе.

А еще:

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола находится в Барселоне. Как пишет Marca, 49-летний специалист договорился о встрече с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси, который хочет сменить клуб.

Защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко входит в сферу интересов двух клубов АПЛ. Как сообщает Daily Express, речь о «Вест Хэме» и «Лидсе».

После закрытия сделки по Каю Хаверцу «Челси» вернется за опорником/защитником из «Вест Хэма» Декланом Райсом – об этом сообщает Sky Sports. Клуб уже обращался к соседям по игроку, но первый оффер был отклонен еще 11 августа.

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании левого защитника «Реала» Серхио Регилона, который этим летом может быть доступен всего за 24,6 млн евро, сообщает Daily Star.

Фабрицио Романо сообщает, что полузащитник «Наполи» Аллан отправляется в «Эвертон» – клубы согласовали сумму в 25 млн евро + бонусы. Медицинское обследование уже запланировано, условия контракта согласованы. Теперь «ириски» вплотную займутся подписанием полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса – Папа Карло собирает старую гвардию, оба уже играли у итальянского специалиста.

Италия

Слух дня: Алексей Миранчук («Локомотив» – «Аталанта»)

Журналист Василий Конов сообщил, что «Аталанта» закрыла сделку по Алексею Миранчуку. По слухам, бергамаски заплатят за футболиста в районе 14,5 млн евро, но есть нюансы. «В клуб (неофициально – используем терминологию Вадима Шпинева) придет только 10 млн. Как думаете, кто получит разницу в 4 миллиона евро? Мое предположение – агент и футболист. Все рады. А Василию Кикнадзе за оставшиеся до середины октября полтора месяца предстоит купить равного Алексею Миранчуку футболиста – за 10 миллионов евро», – сообщил журналист Сергей Егоров.

А еще:

«Ювентус» заинтересован в возвращении страйкера Мойзе Кина. Туринцы прошлым летом продали воспитанника в «Эвертон», но талантливый нападающий осваивается в Англии с большим трудом. Чемпионы Италии хотят взять игрока в аренду, сообщает Tuttosport.

По информации Gazzetta dello Sport, «Милан» близок к тому, чтобы подписать 20-летнего полузащитника Сандро Тонали в аренду из «Брешиа» с правом выкупа за 30 млн евро.

Эдинсон Кавани отказался от возможности присоединиться к «Ювентусу» из уважения к своему бывшему клубу «Наполи». Источник: Sky Sport Italia.

«Челси» назвал «Интеру» цену за Н'Голо Канте: если полузащитник сборной Франции и переедет в Милан, то за 50 млн евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Испания

Слух дня: Луис Суарес («Барселона» – «Атлетико»)

«Атлетико» следит за ситуацией вокруг нападающего «Барселоны» Луиса Суареса. Как сообщает AS, столичный клуб попытается подписать 33-летнего футболиста, если с ним в ближайшее время расторгнут контракт. Уругваец нравится главному тренеру «Атлетико» Диего Симеоне, однако денег на его покупку у мадридцев нет. «Барса» больше не рассчитывает на Суареса и готова предоставить ему статус свободного агента, однако сам форвард требует за досрочное прекращение сотрудничества круглую сумму – 25 миллионов евро.

Как сообщает итальянский журналист Танкреди Палмери, «Ювентус» тоже в курсе ситуации с Луисом Суаресом и выжидает развития событий – ранее его связывали с переездом как раз в Турин.

А еще:

«Барселона» ищет замену Суаресу: каталонцы обратили внимание на обладателя «Золотой бутсы» Чиро Иммобиле.

Daily Mail сообщает, что Месси попросил руководство «Барселоны» о встрече – аргентинец хочет мирно решить вопрос о своем будущем. Боссы клуба не горят желанием обсуждать отъезд лидера – они готовы сесть за стол переговоров только с целью продления его контракта.

Diario Sport: полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек, оцениваемый в 55 млн евро, ждет предложения от «Барселоны», прежде чем определиться со своим будущим. Он очень хочет воссоединиться с бывшим тренером по сборной Роналдом Куманом. «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сделали запросы по игроку.

А еще в Европе:

ЦСКА вышел из борьбы за полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля. По информации Closs Continental, московский клуб окончательно утратил интерес к аргентинцу после подписания другого вингера – Чидеры Эджуке из «Херенвена». Информацию уже подтвердил агент игрока.

Чемпионат Испании «Барселона» знала о желании Месси уйти еще в июле (Marca) 6 ЧАСОВ НАЗАД