Англия

Сделка дня: Габриэл («Лилль» – «Арсенал»)

Чемпионат Испании Фанаты «Штутгарта» собирают 900 млн на трансфер Месси 12 ЧАСОВ НАЗАД

Лондонский клуб официально объявил о трансфере 22-летнего защитника из «Лилля» Габриэла. Бразилец обошелся «Арсеналу» в 26 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

А еще:

по данным Tuttonapoli, защитник «Наполи» Калиду Кулибали окажется на будущей неделе в «Манчестер Сити». Сумма трансфера – 65 млн евро + 5 млн бонусами;

«Манчестер Юнайтед» после подписания контракта с Донни ван де Беком сделает предложение «РБ Лейпциг» – англичане хотят приобрести защитника Дайо Упамекано;

«Эвертон» объявил о продлении контракта с 19-летним атакующим полузащитником Энтони Гордоном. Футболист останется в структуре клуба на 4 года.

Испания

Сделка дня: Иван Ракитич («Барселона» – «Севилья»)

Хорватский полузащитник вернулся на стадион «Рамон Санчес Писхуан», об этом сообщил официальный сайт «Барселоны». Отмечается, что «Севилья» заплатит за Ракитича 1,5 млн евро плюс 9 млн евро в виде бонусов. Контракт Ивана с клубом из Андалусии рассчитан до лета 2024 года.

А еще:

главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола посоветовал Лионелю Месси остаться в «Барселоне» и завершить карьеру на «Камп Ноу»;

полузащитник «Реала» Дани Себальос, скорее всего, вернется в лондонский «Арсенал», где он провел сезон-2019/20. «Канониры» снова возьмут Себальоса в аренду.

Германия

Слух дня: Гус Тил («Спартак» – «Фрайбург»)

Рекордный новичок в истории «Спартака» (за него заплатили 16 млн евро) Гус Тил близок к переходу во «Фрайбург». Об этом пишут крупнейшее издание Нидерландов De Telegraaf и другие местные медиа. Предполагается, что «Фрайбург» возьмет 22-летнего голландца в аренду сроком на два сезона.

Гус Тил, «Спартак» Фото: Getty Images

А еще в мире:

Месут Озил, на которого не рассчитывают в «Арсенале», получил многомилионное предложение от «Аль-Насра»: турку готовы платить 20 млн долларов за сезон. «Мы хотим сделать вас новым принцем Саудовской Аравии и пожертвуем всем для этого», – передает источник слова руководства саудовского клуба.

Россия

Сделка дня: Бранко Йовичич («Црвена Звезда» – «Урал»)

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб заключил контракт с 27-летним сербским полузащитником «Црвены Звезды» Бранко Йовичичем. «С Йовичичем подписали контракт сегодня. На какой срок? Это секрет», – цитирует Иванова Sport24. В 2014-2017 гг. Йовичич выступал в России за «Амкар».

Бранко Йовичич после последнего матча за «Црвену Звезду» Фото: Getty Images

А еще:

«Локомотив» сделал предложение «Порту» по 29-летнему бразильскому нападающему Тикиньо. В сезоне-2019/2020 он забил 19 голов в 48 матчах во всех турнирах;

полузащитник «Аргентинос Хуниорс» Фаусто Вера заинтересовал «Спартак», сообщает Fotospor. Ориентировочная стоимость трансфера – 10 миллионов евро;

Далер Кузяев может остаться в «Зените». Петербургский клуб сделал футболисту предложение о новом контракте, пишет Sport24.

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Чемпионат Англии Артета захотел увидеть в «Арсенале» нового Аршавина 25/07/2020 В 20:26