Англия
Сделка дня: Габриэл («Лилль» – «Арсенал»)
Лондонский клуб официально объявил о трансфере 22-летнего защитника из «Лилля» Габриэла. Бразилец обошелся «Арсеналу» в 26 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.
А еще:
- по данным Tuttonapoli, защитник «Наполи» Калиду Кулибали окажется на будущей неделе в «Манчестер Сити». Сумма трансфера – 65 млн евро + 5 млн бонусами;
- «Манчестер Юнайтед» после подписания контракта с Донни ван де Беком сделает предложение «РБ Лейпциг» – англичане хотят приобрести защитника Дайо Упамекано;
- «Эвертон» объявил о продлении контракта с 19-летним атакующим полузащитником Энтони Гордоном. Футболист останется в структуре клуба на 4 года.
Испания
Сделка дня: Иван Ракитич («Барселона» – «Севилья»)
Хорватский полузащитник вернулся на стадион «Рамон Санчес Писхуан», об этом сообщил официальный сайт «Барселоны». Отмечается, что «Севилья» заплатит за Ракитича 1,5 млн евро плюс 9 млн евро в виде бонусов. Контракт Ивана с клубом из Андалусии рассчитан до лета 2024 года.
А еще:
- главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола посоветовал Лионелю Месси остаться в «Барселоне» и завершить карьеру на «Камп Ноу»;
- полузащитник «Реала» Дани Себальос, скорее всего, вернется в лондонский «Арсенал», где он провел сезон-2019/20. «Канониры» снова возьмут Себальоса в аренду.
Германия
Слух дня: Гус Тил («Спартак» – «Фрайбург»)
Рекордный новичок в истории «Спартака» (за него заплатили 16 млн евро) Гус Тил близок к переходу во «Фрайбург». Об этом пишут крупнейшее издание Нидерландов De Telegraaf и другие местные медиа. Предполагается, что «Фрайбург» возьмет 22-летнего голландца в аренду сроком на два сезона.
Гус Тил, «Спартак»
Фото: Getty Images
А еще в мире:
- Месут Озил, на которого не рассчитывают в «Арсенале», получил многомилионное предложение от «Аль-Насра»: турку готовы платить 20 млн долларов за сезон. «Мы хотим сделать вас новым принцем Саудовской Аравии и пожертвуем всем для этого», – передает источник слова руководства саудовского клуба.
Россия
Сделка дня: Бранко Йовичич («Црвена Звезда» – «Урал»)
Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб заключил контракт с 27-летним сербским полузащитником «Црвены Звезды» Бранко Йовичичем. «С Йовичичем подписали контракт сегодня. На какой срок? Это секрет», – цитирует Иванова Sport24. В 2014-2017 гг. Йовичич выступал в России за «Амкар».
Бранко Йовичич после последнего матча за «Црвену Звезду»
Фото: Getty Images
А еще:
- «Локомотив» сделал предложение «Порту» по 29-летнему бразильскому нападающему Тикиньо. В сезоне-2019/2020 он забил 19 голов в 48 матчах во всех турнирах;
- полузащитник «Аргентинос Хуниорс» Фаусто Вера заинтересовал «Спартак», сообщает Fotospor. Ориентировочная стоимость трансфера – 10 миллионов евро;
- Далер Кузяев может остаться в «Зените». Петербургский клуб сделал футболисту предложение о новом контракте, пишет Sport24.