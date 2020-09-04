Англия

Сделка дня: Кай Хаверц («Байер» – «Челси»)

Чемпионат Испании 🤯 Месси объявил, что остается в «Барселоне» 4 ЧАСА НАЗАД

Самый дорогой трансфер в истории «Челси» был оформлен в последние часы дня. Еще днем Sky Sports сообщил, что Кай Хаверц покинул расположение сборной Германии, чтобы уладить последние детали сделки.

А в 22:00 (мск) «Челси» официально объявил о трансфере.

А еще:

Лондонский «Арсенал» хочет забрать у «Вест Хэма» нападающего Фелипе Андерсона (Daily Mirror). Обсуждается аренда сроком на сезон.

По данным The Sun, Хамес Родригес уже прибыл в Англию для подписания контракта с «Эвертоном». Скорее всего, соглашение будет трехлетним.

«Манчестер Юнайтед» предложил за Серхио Регилона 30 миллионов евро + бонусы. «Мадрид» в случае продажи будет настаивать на 25% от потенциального трансфера игрока дальше. По информации испанского издания ABC, «Ювентус» и «Севилья» тоже заинтересованы в защитнике.

Слухи связывают защитника «Наполи» Калиду Кулибали с трансфером в «Манчестер Сити». Журналист The Telegraph Майк МакГрэт пишет, что в итальянском клубе уверенны в ложности этой информации – «горожане» не предпринимали попыток купить игрока.

Италия

Сделка дня: Алексей Миранчук («Локомотив» – «Аталанта»)

«Аталанта» официально объявила о трансфере полузащитника сборной России Алексея Миранчука. Да-да, о переходе уже пару дней известно примерно всем, а «Локомотив» давно сообщил о расставании с воспитанником, но итальянский клуб подтвердил сделку только 4 сентября. Зато теперь у Леши есть много красивых фотографий с презентации в сине-черной джерси.

А еще:

«Ювентус» и «Тоттенхэм» могут разменяться нападающим Федерико Бернардески и полузащитником Танги Ндомбеле. Лондонцы изначально требовали 60 миллионов евро, но в Турине не готовы заплатить сумму целиком – поэтому предложили вариант с обменом (Calciomercato).

Журналист Гийом Балаге сообщает – Луис Суарес договорился с «Ювентусом» о переходе. Трансфер пока задерживает действующий контракт с «Барселоной».

20-летний полузащитник Сандро Тонали перейдет в «Милан», это подтвердил президент «Брешии» Массимо Челлино: «К Тонали был интерес со стороны «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед», но парень влюблен в «Милан» и он сошел с ума, услышав об их предложении, потому что болеет за них».

По информации Calciomercato, Артуро Видаль согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Интер» – игрок ведет переговоры о расторжении контракта с «Барселоной».

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис подтвердил, что клуб ведет переговоры о приглашении защитника Сократиса Папастатопулоса из «Арсенала».

Полузащитник Браим Диас перешел из «Реала» в «Милан» на правах годичной аренды. Испанский воспитанник «Малаги» лишь прошлым летом подписал пятилетний контракт с «Мадридом» после перехода из «Манчестер Сити», но не пригодился Зидану.

Босс «Интера» Антонио Конте продолжает коллекционировать игроков, не заигравших в АПЛ. По данным Sky Sports Italia, клуб подпишет Маттео Дармиана – бывший защитник «Манчестер Юнайтед» присоединится к команде с «Сан-Сиро» за 2,5 млн евро из «Пармы».

Испания

Сделка дня: Лионель Месси («Барселона» – ❌)

Главная трансферная сага декады завершилась ничем – Лео официально объявил, что останется в «Барселоне». Собственно, кроме решения игрока ничего нового мы не узнали – у него было право покинуть команду бесплатно до 10 июля, но сделать этого он не успел. Дальше – только за сумму выкупа в 700 млн евро, но Месси посчитал это нереалистичным сценарием, а судиться с родным клубом не позволила совесть. Теперь – до лета-2021.

А еще:

Новости от Даниэле Лонго из Calciomercato: нападающий «Лиона» Мемфис Депай близок к переходу в «Барселону». Форвардом заинтересован лично новый коуч каталонцев Роналд Куман.

«Атлетико Мадрид» достиг соглашения по условиям контракта с 22-летним защитником Матиасом Оливерой, но еще не сошелся по сумме сделки с «Хетафе». Клаусула игрока – 20 млн евро, но «индейцы» хотят сторговаться на половину от этой суммы. Источник: AS.

Самуэль Умтити – еще один футболист, которого «Барселона» желает отпустить бесплатно этим летом, сообщает Mundo Deportivo.

Россия

Слух дня: Никола Влашич (ЦСКА – ?)

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич сообщил о планах покинуть клуб. Пока никакой конкретики, но футболист ожидает уйти на повышение. «Всегда есть истории, что-то в них правда, что-то нет, и я удивляюсь, когда читаю определенные вещи. Трансфер – это всегда вариант. Скажем так, я ожидаю этого в ближайшем будущем. Конечно, я хочу прогрессировать, но в данный момент контракт связывает меня с ЦСКА, и я думаю только об этом клубе», – рассказал игрок GOL.hr.

А еще:

«Спартак» интересуется нападающим «Ромы» Диего Перотти – об этом пишет Il Messagero. Аргентинцу уже 32 года.

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о переходе Сами Хедиры. «Что касается интереса к Хедире, то я в первый раз слышу об этом. Это вбросы агентов? Конечно! Как и уход Барриоса – ерунда», – заявил Медведев в комментарии Sport24

А еще в Европе:

По информации Goal, Тьяго Алькантара заявил, что «Бавария» – его дом, и он будет счастлив продлить контракт с клубом. Ранее в руководстве команды говорили о готовности продать испанца, чей контракт истекает через год.

Чемпионат Испании Ла Лига обвинила отца Месси в вольной трактовке контракта 5 ЧАСОВ НАЗАД