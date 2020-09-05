Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре должен был сыграть в матче ивента Soccer Aid под эгидой UNICEF, но был отстранен.

Soccer Aid – ежегодное спортивное мероприятие, в котором мировые звезды футбола и селебрити играют товарищеский матч с целью сбора средств для нуждающихся детей. Накануне игры Туре отправил в групповой чат своей команды в WhatsApp, в котором были и девушки, предложение пригласить в отель 19 проституток – никто не оценил щедрый жест Яя, и ивуарийца отстранили от участия в мероприятии.

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«Яя прислал видео обнаженной женщины в ванной. Она вела себя непристойно, и это было крайне неуместно. Далее он написал, что может пригласить 19 женщин, подобных изображенной на видео, в отель, чтобы доставить удовольствие тем, кто сыграет в матче. Soccer Aid – это благотворительный матч, который помогает собрать деньги для детей. Когда один из игроков, особенно тот, кто должен вести себя профессионально, делает такие непристойные предложения – это ужасно», – цитирует The Sun источника, близкого к ситуации.

«Хочу извиниться перед всеми, кто участвует в Soccer Aid, за неуместную шутку, о которой глубоко сожалею. Это задумывалось как шутка, но я не проявил должного внимания к чувствам других участников. Удалил сообщения в течение нескольких минут и сразу же извинился», – написал Туре в твиттере.

Туре женат, у него трое детей.

37-летний Яя поиграл за «Металлург», «Барселону» и «Манчестер Сити».

Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.

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