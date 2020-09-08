Молодежная сборная России уступила команде Польши в матче квалификационного раунда чемпионата Европы-2021 для игроков до 21 года.
Матч пятой группы, прошедший во вторник в Лодзе, завершился со счетом 1:0 в пользу поляков. Единственный мяч на 61-й минуте забил Патрик Дзичек.
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- Сборная России с 17-ю очками после восьми игр лидирует в пятой группе. Команда Польши с 16-ю баллами после семи встреч идет второй.
- В следующем матче сборная России 9 октября сыграет дома с Эстонией.
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