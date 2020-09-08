Молодежная сборная России уступила команде Польши в матче квалификационного раунда чемпионата Европы-2021 для игроков до 21 года.

Матч пятой группы, прошедший во вторник в Лодзе, завершился со счетом 1:0 в пользу поляков. Единственный мяч на 61-й минуте забил Патрик Дзичек.