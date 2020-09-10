Стриминговый сервис Spotify провел исследование, согласно которому российские фанаты тяжелее всех перенесли отсутствие футбола во время пандемии и невозможность похода на стадион.

85% опрошенных фанатов в России считают футбол без людей на трибунах неполноценным – самый высокий показатель в Европе. Среди российских болельщиков 74% (столько же и в целом по Европе) отметили, что им не хватает совместного исполнения чантов на стадионе. Чтобы воссоздать атмосферу и настроение живой игры в России:

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  • 20% болельщиков слушают музыку, под которую их любимая команда выходит на поле (в Европе, Египте и Саудовской Аравии вместе в среднем 10%);
  • 17% слушают гимн любимой команды после каждого забитого гола (в Европе, Египте и Саудовской Аравии вместе в среднем 9%);
  • 13% устраивают вечеринки дома, чтобы посмотреть игру вместе с друзьями (в Европе, Египте и Саудовской Аравии вместе в среднем 7%).

Стриминг составил топ самых популярных футбольных треков среди фанатов в Европе:

  • Queen – «We Are the Champions»
  • Madness – «One Step Beyond»
  • Gerry & The Pacemakers – «You’ll Never Walk Alone»
  • E-Type – «Campione 2000»
  • Real Madrid, Red’One – «Hala Madrid… y nada más»

Как сообщает пресс-служба Spotify в России со ссылкой на исследование Техасского технологического университета, шум толпы на стадионе – важнейшая составляющая удовольствия, которое болельщики получают при просмотре спортивных соревнований по телевизору.

  • Spotify появился в 2008 году.
  • С 2020-го стриминговый сервис заработал в России.

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