Стриминговый сервис Spotify провел исследование, согласно которому российские фанаты тяжелее всех перенесли отсутствие футбола во время пандемии и невозможность похода на стадион.
85% опрошенных фанатов в России считают футбол без людей на трибунах неполноценным – самый высокий показатель в Европе. Среди российских болельщиков 74% (столько же и в целом по Европе) отметили, что им не хватает совместного исполнения чантов на стадионе. Чтобы воссоздать атмосферу и настроение живой игры в России:
- 20% болельщиков слушают музыку, под которую их любимая команда выходит на поле (в Европе, Египте и Саудовской Аравии вместе в среднем 10%);
- 17% слушают гимн любимой команды после каждого забитого гола (в Европе, Египте и Саудовской Аравии вместе в среднем 9%);
- 13% устраивают вечеринки дома, чтобы посмотреть игру вместе с друзьями (в Европе, Египте и Саудовской Аравии вместе в среднем 7%).
Стриминг составил топ самых популярных футбольных треков среди фанатов в Европе:
- Queen – «We Are the Champions»
- Madness – «One Step Beyond»
- Gerry & The Pacemakers – «You’ll Never Walk Alone»
- E-Type – «Campione 2000»
- Real Madrid, Red’One – «Hala Madrid… y nada más»
Как сообщает пресс-служба Spotify в России со ссылкой на исследование Техасского технологического университета, шум толпы на стадионе – важнейшая составляющая удовольствия, которое болельщики получают при просмотре спортивных соревнований по телевизору.
- Spotify появился в 2008 году.
- С 2020-го стриминговый сервис заработал в России.