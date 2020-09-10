Стриминговый сервис Spotify провел исследование, согласно которому российские фанаты тяжелее всех перенесли отсутствие футбола во время пандемии и невозможность похода на стадион.

85% опрошенных фанатов в России считают футбол без людей на трибунах неполноценным – самый высокий показатель в Европе. Среди российских болельщиков 74% (столько же и в целом по Европе) отметили, что им не хватает совместного исполнения чантов на стадионе. Чтобы воссоздать атмосферу и настроение живой игры в России: