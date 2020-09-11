Англия

Сделка дня: Бранислав Иванович (свободный агент – «Вест Бромвич»)

Чемпионат Испании Гризманн надеется, что они с Месси наладят взаимоотношения ВЧЕРА В 06:21

Сербский защитник возвращается в английскую Премьер-лигу: в ближайшее время 36-летний Иванович подпишет контракт с «Вест Бромвичем». «Он стал бы отличным дополнением к нашей команде, он добился всего. Его карьера великолепна. Я надеюсь, что скоро все будет окончательно оформлено, в считанные часы», – рассказал главный тренер «дроздов» Славен Билич.

А еще:

«Лидс» продлил контракт с главным тренером Марсело Бьельсой до конца сезона-2020/21;

до конца сезона-2020/21; «Тоттенхэм» претендует на нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика . По информации Evening Standard, неаполитанцы требуют за игрока 30 млн евро;

. По информации Evening Standard, неаполитанцы требуют за игрока 30 млн евро; «Ренн» принял предложение «Челси» по вратарю Эдуару Менди. Голкипер прибудет в Лондон в ближайшие часы, сделку можно считать закрытой.

Франция

Сделка дня: Алессандро Флоренци («Рома» – «ПСЖ»)

«ПСЖ» отказался от идеи с покупкой Эктора Бельерина и взял в аренду другого правого защитника – Алессандро Флоренци из «Ромы». Соглашение рассчитано до июня 2021 года, у парижан есть право выкупа футболиста за 9 миллионов евро. Флоренци будет выступать за «ПСЖ» под 24-м номером.

А еще:

Стефан Эль-Шаарави, выступающий за «Шанхай Шеньхуа», может продолжить карьеру в «ПСЖ». Николо Скира сообщает, что «Шанхай» уже одобрил аренду итальянца в «ПСЖ». Также на игрока претендуют «Рома», «Ювентус» и «Арсенал». Федун: «У нас есть предложения по Понсе, Жиго и Кокорину»

Италия

Слух дня: Оливье Жиру («Челси» – «Ювентус»)

Чемпион мира 2018 года в ближайшее время может перейти в «Ювентус», об этом информирует сайт журналиста Джанлуки ди Марцио. Туринцы достигли с французским форвардом принципиальной договоренности по условиям личного контракта. Срок действия соглашения составит два года, зарплата – 4,5 миллиона евро. «Челси» рассчитывает получить за 33-летнего игрока €5 млн.

А вот у Николо Скиры другая информация: он утверждает, что «Юве» не ведет никаких переговоров с Жиру и что француз точно останется в «Челси». Приоритетный вариант для «бьянконери» – Луис Суарес, запасные опции – Эдин Джеко, Эдинсон Кавани и Альваро Мората.

А еще в мире:

Гонсало Игуаин в ближайшее время подпишет контракт с клубом Дэвида Бекхэма – «Интер Майами». Аргентинец уже прилетел в США, где его встретил член правления «Интера» Хорхе Мас.

Россия

Слух дня: Набиль Фекир («Бетис» – «Зенит»)

Полузащитник «Бетиса» и бывшая звезда «Лиона» может продолжить карьеру в «Зените», сообщает AS. Источник пишет, что изначально петербургский клуб хотел приобрести Кристиана Эриксена из «Интера», однако не смог договориться с «нерадзурри» по условиям трансфера. После неудачи с подписанием датчанина «Зенит» сосредоточился на сделке по переходу Фекира. «Бетис» захочет выручить за Набиля не менее 30 миллионов евро.

Набиль Фекир Фото: Getty Images

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, впрочем, эти слухи опроверг: «Вы хотите спросить про игрока на букву Х? Интересуемся ли мы Фекиром? Нам что Х, что Ф. Не соответствует действительности».

А еще:

«Динамо» продаст защитника Тони Шуньича в китайский «Бейцзин Гоань». Как сообщает «Спорт-Экспресс», сумма трансфера составит 350 тысяч евро;

в китайский «Бейцзин Гоань». Как сообщает «Спорт-Экспресс», сумма трансфера составит 350 тысяч евро; «Зенит» прощупывает почву на предмет покупки полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля. Итальянцы оценивают Де Пауля в 35 млн евро и не собираются снижать цену.

Чемпионат Голландии The Sun: Промес перейдет в «Арсенал», в Лондоне его хочет видеть Артета 11/08/2020 В 22:47