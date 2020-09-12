Покинувший «ПСЖ» в статусе свободного агента нападающий Эдинсон Кавани, кажется, совсем не ищет новый клуб.

33-летний футболист вернулся в Уругвай и начал сотрудничество с Sodre – государственной организацией, занимающейся развитием сферы культуры и развлечений. Кавани снялся в рекламе балетной школы для мальчиков, чтобы показать, что балетом могут заниматься не только женщины.

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«Футбол и танцы похожи сильнее, чем кажется. И то, и то начинается как развлечение, но в итоге может перерасти в успешную карьеру. В обоих случаях нужно быть профессионалом: тренироваться, правильно питаться, отдыхать и слушать тех, у кого больше опыта», – прокомментировал необычное начинание Кавани.

Вице-президент Sodre объяснила: «Мальчики часто бросают балет из-за давления со стороны семьи и друзей. Ролик с Кавани – способ подбодрить детей, которые страдают от шуток толстого дяди в духе «А что тебе дал этот балет?»

Кавани провел в «ПСЖ» последние семь сезонов.

Ранее он выступал в Европе за «Палермо» и «Наполи».

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