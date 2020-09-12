Испания

Слух дня: «Валенсия» попросила Черышева на выход

Чемпионат Испании «Валенсия» сказала Черышеву искать новый клуб (Cadena SER) 44 МИНУТЫ НАЗАД

«Летучие мыши» решили избавиться от российского полузащитника. Как сообщает Cadena SER, агенту Черышева поставлена задача до 5 октября найти клиенту новый клуб. Ранее Денис отверг предложения клубов из России (в том числе «Краснодара», ЦСКА и «Спартака») и решил остаться на «Месталье», рассчитывая завоевать доверие нового главного тренера команды Хави Грасии.

Денис Черышев Фото: Getty Images

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«Барселоне» интересен защитник «Арсенала» Эктор Бельерин. По данным Marca, каталонцы раздумывают об аренде испанца на сезон.

Англия

Сделка дня: Алекс Морган («Орландо Прайд» – «Тоттенхэм»)

Одна из самых узнаваемых футболисток современности присоединилась к «Тоттенхэму». В течение карьеры Морган выиграла едва ли не все возможные награды: Олимпиаду, чемпионат мира, Лигу чемпионов, а также чемпионаты США и Франции. 31-летняя Алекс подписала со «шпорами» краткосрочный контракт до конца 2020 года.

А еще:

второй голкипер «Арсенала» Эмилиано Мартинес переходит в «Астон Виллу», «канониры» приняли предложение бирмингемцев в размере 16 млн фунтов;

переходит в «Астон Виллу», «канониры» приняли предложение бирмингемцев в размере 16 млн фунтов; главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес подтвердил, что клуб заинтересован в защитнике «Шахтера» Николае Матвиенко. Приоритетной целью «молотков» остается Джеймс Тарковски из «Бёрнли».

Италия

Сделка дня: Чиприан Тэтэрушану («Лион» – «Милан»)

«Милан» официально сообщил о покупке вратаря сборной Румынии. 34-летний Тэтэрушану перебрался в стан «россонери» за 500 тысяч евро. Он станет сменщиком Джанлуиджи Доннаруммы.

А еще:

нападающий ПСВ Сэм Ламмерс продолжит карьеру в «Аталанте», сообщает журналист Николо Скира. Клуб из Бергамо заплатит за голландца 8 млн евро;

продолжит карьеру в «Аталанте», сообщает журналист Николо Скира. Клуб из Бергамо заплатит за голландца 8 млн евро; игрок «Челси» Маркос Алонсо интересен «Интеру». Миланцы попытаются подписать 29-летнего испанца в случае ухода Далберта Энрике или другого левого защитника.

Россия

Слух дня: Марио Манджукич (свободный агент – «Локомотив»)

«Локомотив» снова рассматривает вариант с подписанием Марио, который находится в статусе свободного агента. По информации «Чемпионата», стороны ведут переговоры о возможном сотрудничестве. В начале июля московский клуб уже контактировал с Манджукичем, но тогда договориться им не удалось.

Марио Манджукич забивает в финале «Ювентус» – «Реал» Фото: Getty Images

А еще:

«Спорт-Экспресс» пишет, что Урош Спаич из «Краснодара» может уехать в Европу. В аренде 27-летнего защитника заинтересован голландский «Фейенорд»;

из «Краснодара» может уехать в Европу. В аренде 27-летнего защитника заинтересован голландский «Фейенорд»; «Локомотив» не оставляет попыток приобрести форварда «Порту» Тикиньо. По информации A Bola, московский клуб готов заплатить за бразильца 12 млн евро. Ранее «Локо» предлагал за Тикиньо 10 млн, а «Порту» требовал 15.

А еще в Европе:

бывший вратарь лондонского «Арсенала» Вито Манноне стал партнером Александра Головина в «Монако», подписав с монегасками контракт на два года.

Чемпионат России «Спартак» выложил видео, где куклу с надписью «конь» протыкают булавками 3 ЧАСА НАЗАД