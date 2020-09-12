Испания
Слух дня: «Валенсия» попросила Черышева на выход
«Летучие мыши» решили избавиться от российского полузащитника. Как сообщает Cadena SER, агенту Черышева поставлена задача до 5 октября найти клиенту новый клуб. Ранее Денис отверг предложения клубов из России (в том числе «Краснодара», ЦСКА и «Спартака») и решил остаться на «Месталье», рассчитывая завоевать доверие нового главного тренера команды Хави Грасии.
Денис Черышев
Фото: Getty Images
А еще:
- «Барселоне» интересен защитник «Арсенала» Эктор Бельерин. По данным Marca, каталонцы раздумывают об аренде испанца на сезон.
Англия
Сделка дня: Алекс Морган («Орландо Прайд» – «Тоттенхэм»)
Одна из самых узнаваемых футболисток современности присоединилась к «Тоттенхэму». В течение карьеры Морган выиграла едва ли не все возможные награды: Олимпиаду, чемпионат мира, Лигу чемпионов, а также чемпионаты США и Франции. 31-летняя Алекс подписала со «шпорами» краткосрочный контракт до конца 2020 года.
А еще:
- второй голкипер «Арсенала» Эмилиано Мартинес переходит в «Астон Виллу», «канониры» приняли предложение бирмингемцев в размере 16 млн фунтов;
- главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес подтвердил, что клуб заинтересован в защитнике «Шахтера» Николае Матвиенко. Приоритетной целью «молотков» остается Джеймс Тарковски из «Бёрнли».
Италия
Сделка дня: Чиприан Тэтэрушану («Лион» – «Милан»)
«Милан» официально сообщил о покупке вратаря сборной Румынии. 34-летний Тэтэрушану перебрался в стан «россонери» за 500 тысяч евро. Он станет сменщиком Джанлуиджи Доннаруммы.
А еще:
- нападающий ПСВ Сэм Ламмерс продолжит карьеру в «Аталанте», сообщает журналист Николо Скира. Клуб из Бергамо заплатит за голландца 8 млн евро;
- игрок «Челси» Маркос Алонсо интересен «Интеру». Миланцы попытаются подписать 29-летнего испанца в случае ухода Далберта Энрике или другого левого защитника.
Россия
Слух дня: Марио Манджукич (свободный агент – «Локомотив»)
«Локомотив» снова рассматривает вариант с подписанием Марио, который находится в статусе свободного агента. По информации «Чемпионата», стороны ведут переговоры о возможном сотрудничестве. В начале июля московский клуб уже контактировал с Манджукичем, но тогда договориться им не удалось.
Марио Манджукич забивает в финале «Ювентус» – «Реал»
Фото: Getty Images
А еще:
- «Спорт-Экспресс» пишет, что Урош Спаич из «Краснодара» может уехать в Европу. В аренде 27-летнего защитника заинтересован голландский «Фейенорд»;
- «Локомотив» не оставляет попыток приобрести форварда «Порту» Тикиньо. По информации A Bola, московский клуб готов заплатить за бразильца 12 млн евро. Ранее «Локо» предлагал за Тикиньо 10 млн, а «Порту» требовал 15.
А еще в Европе:
- бывший вратарь лондонского «Арсенала» Вито Манноне стал партнером Александра Головина в «Монако», подписав с монегасками контракт на два года.