Команда «Сумида Гепро» из Улан-Батора уступила «Улан-Батору» в матче чемпионата Монголии со счетом 2:3.

«Сумида Гепро» идет на безнадежном последнем месте после 15 туров: коллектив проиграл все 15 встреч с общим счетом 7:82. Отчаявшись, главный тренер столичного клуба бросил в бой 54-летнего футболиста Хандсурена Оюнбилега. Он завязал со спортом в 1996 году – а теперь совершил сверхнеожиданный камбэк.

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Выйдя на поле, Оюнбилег сразу же грубо сфолил, однако затем отметился несколькими впечатляющими отборами. Монгол побил рекорд всемирно известного Кадзуёси Миуры – он продолжает профессиональную карьеру в Японии в возрасте 53 лет.

Оюнбилег – не самый возрастной футболист в истории. Согласно Книге рекордов Гиннесса, 73-летний вратарь Исаак Хайик в апреле 2019 года отыграл полный матч в четвертой лиге Израиля.

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