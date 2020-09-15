Пользователь Reddit восхитился броском легендарного советского вратаря Льва Яшина.
Юзер под ником StraightCashH0mie выложил винтажный ролик, на котором Яшин легким движением руки ввел мяч в игру. «Яшин буднично бросает мяч на чужую половину поля», – подписал пост пользователь.
В комментариях тоже полно восторженных отзывов:
– Так вот что за секретное ядерное оружие было у СССР.
– Так они запускали свои зонды на Венеру.
– Зачем они рисковали спровоцировать Третью мировую установкой ракет на Кубе, если Яшин мог просто забросить их через тысячи миль на США?
- Лев Яшин – единственный в истории вратарь-обладатель «Золотого мяча».
- C 2019 года France Football вручает Яшин Трофи – аналог «ЗМ» для киперов. Первый приз получил игрок «Ливерпуля» Алиссон.