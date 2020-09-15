Пользователь Reddit восхитился броском легендарного советского вратаря Льва Яшина.

Юзер под ником StraightCashH0mie выложил винтажный ролик, на котором Яшин легким движением руки ввел мяч в игру. «Яшин буднично бросает мяч на чужую половину поля», – подписал пост пользователь.

Чемпионат Англии Алиссон получил первый в истории Яшин Трофи 02/12/2019 В 22:29

В комментариях тоже полно восторженных отзывов:

– Так вот что за секретное ядерное оружие было у СССР.

– Так они запускали свои зонды на Венеру.

– Зачем они рисковали спровоцировать Третью мировую установкой ракет на Кубе, если Яшин мог просто забросить их через тысячи миль на США?

Лев Яшин – единственный в истории вратарь-обладатель «Золотого мяча».

C 2019 года France Football вручает Яшин Трофи – аналог «ЗМ» для киперов. Первый приз получил игрок «Ливерпуля» Алиссон.

Чемпионат Франции Кавазашвили: «По словам Буффона, Яшин выиграл «ЗМ», потому что о нем мало знали? Это глупость» 17/12/2018 В 18:42