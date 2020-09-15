На бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова завели уголовное дело.
10 августа Широков избил судью матча любительского турнира «Московский Кубок Селебрити» Никиту Данченкова – пострадавший подал заявление в полицию. Как сообщает телеграм-канал Baza, на экс-футболиста завели уголовное дело по статье 115 УК РФ об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Роману грозит наказание в виде общественных работ или заключение сроком до четырех месяцев.
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- Данченков судил матч между сборной «Матч ТВ» и командой «Ничего обычного». Он не назначил пенальти за снос Широкова в штрафной после выхода один на один и показал Роману красную карточку за угрозы физического насилия. Затем экс-полузащитник «Зенита», ЦСКА и «Спартака» ударил арбитра в челюсть и добил его ногами.
- Матч прошел в рамках «Московского Кубка Селебрити» – турнира, который организован ютьюберами Германом Эль Класико и Артемом Нечаевым.
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