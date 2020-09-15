10 августа Широков избил судью матча любительского турнира «Московский Кубок Селебрити» Никиту Данченкова – пострадавший подал заявление в полицию. Как сообщает телеграм-канал Baza, на экс-футболиста завели уголовное дело по статье 115 УК РФ об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Роману грозит наказание в виде общественных работ или заключение сроком до четырех месяцев.