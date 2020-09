Что я видел, кроме базы лондонского «Арсенала»? Простота. Как-то не было такого, что кто-то задирал нос. Помню: был тест, бежали на дорожке. Зашел Фредди Юнгберг. Я четко помню фразу: «They are football players, not the fucking testers» [Они футболисты, а не подопытные]. Мы жили тогда в гостинице. Нам объяснили расписание, во сколько завтрак, во сколько нас забирают на тренировку. И потом нам то ли спортивный, то ли генеральный директор сказал, что мы пробудем с командой неделю. Когда мы поехали в город, нам дали по 50 фунтов каждому. Тогда еще и другой функционер клуба дал нам по сто евро каждому.