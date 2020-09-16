Футболист Виталий Денисов рассказал, впрыгнул ли бы в клетку за Хабиба, кто был круче Анри в «Арсенале» и чем Вагнер разозлил Газзаева.

Хабиб

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Влетел бы за Хабиба в клетку? Будь в его углу, естественно. Я так понимаю, что многие там были секундантами, помощниками из его команды. Не задумываясь полетел бы.

Смородская

Смородская в трех словах? Профессионал. Человек, знающий, что делать в критической ситуации. У меня не было такого, но, я думаю, она человек, который не откажет в помощи.

«Арсенал»

Что я видел, кроме базы лондонского «Арсенала»? Простота. Как-то не было такого, что кто-то задирал нос. Помню: был тест, бежали на дорожке. Зашел Фредди Юнгберг. Я четко помню фразу: «They are football players, not the fucking testers» [Они футболисты, а не подопытные]. Мы жили тогда в гостинице. Нам объяснили расписание, во сколько завтрак, во сколько нас забирают на тренировку. И потом нам то ли спортивный, то ли генеральный директор сказал, что мы пробудем с командой неделю. Когда мы поехали в город, нам дали по 50 фунтов каждому. Тогда еще и другой функционер клуба дал нам по сто евро каждому.

Квинси Овусу-Абейе? Я его видел. С ним тренировался. Безумнейший талант. Помню: мы зашли в комнату с кучей компьютеров. Для общего пользования, переписки, проверить почту. Квинси и Анри всегда были на заставке. Тогда сказали, что это будущая звезда. Его стали расхваливать, говорить про его тесты. Что он чуть ли не быстрее Анри по скорости.

Лучшие легионеры

Вагнер Лав, Даниэл Карвальо, Осмар Феррейра, Жулиано, Алсидес. Бразилец, правый защитник: принадлежал «Челси», играл за ПСВ. Сильнейшего правого защитника я в жизни не видел. С ним играл в «Днепре». А в «Локомотиве»? За всю мою карьеру лучший, с кем мне доводилось играть из легионеров, это Лассана Диарра. Просто топ! Во всем отношении топ-футболист? Буссуфа? Для меня Лассана намного сильнее.

Ехали то ли на дерби со «Спартаком», то ли на Кубок УЕФА. Тогда был тренером Валерий Георгиевич Газзаев. Все сидят. Боятся не то что что-то сказать, боятся дышать. Заходит Вагнер, начинает стучать, греметь, кричать: «Чего такие хмурые? Давайте улыбнитесь! У нас игра!» Газзаев встал, посмотрел и говорит: «Садись!» – «В чем проблема? Давайте! Настраивайтесь! Улыбайтесь! Должно быть весело!» Тогда все перепугались. И тот матч мы выиграли, – рассказал Виталий в интервью Анару Ибрагимову.

Денисов дважды признавался лучшим защитником сезона в чемпионате России по версии Исполкомома РФС.

Последний на данный момент клуб Виталия – волгоградский «Ротор».

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