Англия

Сделка дня: Тьяго Алькантара («Бавария» – «Ливерпуль»)

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«Бавария» и «Ливерпуль» договорились о трансфере полузащитника Тьяго Алькантары. Предполагаемая сумма сделки – 30 млн евро, испанец подпишет с чемпионами Англии контракт на 4 сезона. Переезд Тьяго в Ливерпуль уже подтвердил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге. «Я могу подтвердить, что «Бавария» наконец-то достигла соглашения с «Ливерпулем». Тьяго очень хотел попробовать что-то новое под конец карьеры», – заявил 64-летний функционер.

А еще:

как сообщил Дэвид Орнштейн из The Athletic, «Реал» и «Тоттенхэм» достигли полной договоренности о возвращении Гарета Бэйла в Лондон. Валлиец подпишет контракт со «шпорами» 18 сентября;

в Лондон. Валлиец подпишет контракт со «шпорами» 18 сентября; «Арсенал» близок к покупке 25-летнего вратаря «Дижона» Рунара Алекса Рунарссона , его могут включить в заявку на воскресный матч против «Вест Хэма»;

, его могут включить в заявку на воскресный матч против «Вест Хэма»; также «Арсенал» работает над продажей Лукаса Торрейры в Серию A, вырученные средства «канониры» потратят на Уссема Ауара из «Лиона».

Италия

Слух дня: Эдин Джеко – в «Юве», Аркадиуш Милик – в «Роме»

Внутриитальянская суперрокировка все ближе: польский страйкер Аркадиуш Милик близок к подписанию 5-летнего контракта с «Ромой», об этом сообщает Фабрицио Романо. Ранее стало известно, что как только Милик подпишет контракт, римляне отпустят Эдина Джеко в «Ювентус»: новый коуч «бьянконери» Андреа Пирло как раз находится в поисках опытного и фактурного форварда.

Все остальные участники сделки уже все уладили: «Наполи» принял предложение по Милику (20+8 млн евро), «Рома» приняла предложение по Джеко (15 млн евро), Эдин согласовал детали личного контракта с «Ювентусом».

Эдин Джеко, «Рома» Фото: Getty Images

А еще:

Луис Суарес стал на шаг ближе к трансферу в «Ювентус». Игрок прибыл в Перуджу, чтобы сдать экзамен по итальянскому языку и получить паспорт гражданина Евросоюза. Это позволит «Юве» не выделять на уругвайца одну из квот, рассчитанных на игроков не из ЕС;

стал на шаг ближе к трансферу в «Ювентус». Игрок прибыл в Перуджу, чтобы сдать экзамен по итальянскому языку и получить паспорт гражданина Евросоюза. Это позволит «Юве» не выделять на уругвайца одну из квот, рассчитанных на игроков не из ЕС; защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг попал в сферу интересов «Интера». Миланцы рассматривают варианты обмена на Ивана Перишича, Жоау Мариу или Марцело Брозовича.

Россия

Слух дня: Дженк Тосун («Эвертон» – «Зенит»)

Дженк Тосун может покинуть «Эвертон» – 29-летним форвардом из Турции интересуется «Зенит», сообщает Аjansspor. В настоящий момент петербургский клуб ведет с британской стороной переговоры о трансфере, они идут в положительном ключе. Сам игрок не против переезда в Россию и изучает информацию по поводу условий жизни в стране. Тосун перешел в «Эвертон» из «Бешикташа» в январе 2018 года за 22,5 млн евро. В 51 матче за ливерпульский клуб он забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач.

Дженк Тосун Фото: Getty Images

А еще:

«Динамо» ведет переговоры о трансфере из «Штутгарта» 26-летнего атакующего полузащитника Эрика Томми . Об этом сообщает Betting Insider со ссылкой на надежного источника в московском клубе;

. Об этом сообщает Betting Insider со ссылкой на надежного источника в московском клубе; «Локомотив» никак не может договориться с «Порту» о трансфере форварда Тикиньо. По данным A Bola, неназванный китайский клуб перебил оффер москвичей: «Локо» предлагал за переход бразильца 9 миллионов евро, китайцы готовы отдать 10 млн.

А еще в Европе:

русский защитник «Зандхаузена» Александр Жиров близок к переходу в «Ганновер». «Мы почти договорились об условиях. Клуб крайне заинтересован в Александре, однако пока мы не подписали контракт. Ждем исхода этой сделки», – заявил Metaratings агент игрока Артур Бек.

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