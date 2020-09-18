Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин официально присоединился к клубу MLS «Интер Майами».

Игуаин перешел в «Интер» на правах свободного агента. Ранее он расторг контракт с «Ювентусом».

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  • Новый клуб Игуаина принадлежит группе инвесторов «Майами Бекхэм Юнайтед», возглавляемой Дэвидом Бекхэмом.
  • Игуаину 32 года. Ранее, помимо «Ювентуса», он выступал за «Челси», «Милан», «Наполи», «Реал» и «Ривер Плейт».

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