Приз вручается лучшему бомбардиру международных соревнований за сборную и клуб на протяжении календарного года. В 2019 году Роналду наколотил в общей сложности 21 мяч: 14 – за национальную команду и 7 – в Лиге чемпионов. Награду португальцу вручили только сейчас.