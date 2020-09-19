Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) вручила нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду награду IFFHS World’s Best International Top Goal Scorer.
Приз вручается лучшему бомбардиру международных соревнований за сборную и клуб на протяжении календарного года. В 2019 году Роналду наколотил в общей сложности 21 мяч: 14 – за национальную команду и 7 – в Лиге чемпионов. Награду португальцу вручили только сейчас.
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Форвард выложил фото с призом в инстаграме.
- Криштиану – 5-кратный обладатель приза IFFHS.
- Ранее он выигрывал его в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.
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