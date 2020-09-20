Восемь молодых футболистов из Ганы погибли в результате автомобильной аварии.
Водитель автобуса со спортсменами на борту потерял управление, и машина слетела с дороги в реку. Шестеро погибли на месте, еще двое были доставлены в больницу, но скончались от полученных травм. Четверо юных игроков все еще находятся в тяжелом состоянии. Как сообщает Sports World Ghana, безжизненные тела извлекали из реки жители ближайших поселений.
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- Команда ехала на регистрацию в молодежном турнире.
- Еще 24 пострадавших участника инцидента находятся в больнице с незначительными повреждениями.
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