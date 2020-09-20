Матч между «Манаусом» и «Трези» в матче бразильской Серии C закончился разборками с полицией.
В конце матча футболисты гостей пошли высказывать претензии к боковому арбитру, на защиту которо встал главный судья. Разговор пошел на повышенных тонах и вскоре в конфликт вмешался ОМОН – один из запасных гостевой команды ударил по щиту полицейского и отхватил дубинкой, остальных разогнали с применением слезоточивого газа.
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- Игра закончилась вничью – 1:1.
- Хозяева сравняли счет на седьмой добавленной минуте, что и стало причиной конфликта.
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