Матч между «Манаусом» и «Трези» в матче бразильской Серии C закончился разборками с полицией.

В конце матча футболисты гостей пошли высказывать претензии к боковому арбитру, на защиту которо встал главный судья. Разговор пошел на повышенных тонах и вскоре в конфликт вмешался ОМОН – один из запасных гостевой команды ударил по щиту полицейского и отхватил дубинкой, остальных разогнали с применением слезоточивого газа.