УЕФА опубликовал имена футболистов, номинированных на приз лучшему игроку сезона-2019/20.

В тройку попали полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне, нападающий «Баварии» Роберт Левандовский и вратарь мюнхенского клуба Мануэль Нойер.

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Также перечислены фамилии еще семерых игроков, но они не будут претендовать на премию. Четвертое и пятое место разделили Лионель Месси («Барселона») и Неймар («ПСЖ»), далее идут Томас Мюллер («Бавария»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Тьяго Алькантара («Бавария», перешел в «Ливерпуль»), Йозуа Киммих («Бавария») и Криштиану Роналду («Ювентус»).

  • Награда будет вручена 1 октября в ходе жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
  • В 2019 году приз выиграл защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

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