У «Барселоны» миллиард евро долгов. Почему же не продали Месси?

Также перечислены фамилии еще семерых игроков, но они не будут претендовать на премию. Четвертое и пятое место разделили Лионель Месси («Барселона») и Неймар («ПСЖ»), далее идут Томас Мюллер («Бавария»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Тьяго Алькантара («Бавария», перешел в «Ливерпуль»), Йозуа Киммих («Бавария») и Криштиану Роналду («Ювентус»).