УЕФА назвал тренеров-номинантов на награду лучшему коучу сезона-2019/20.
В топ-3 попали три немца: Юрген Клопп, приведший «Ливерпуль» к первому титулу в АПЛ за 30 лет, Ханс-Дитер Флик, выигравший с «Баварией» Лигу чемпионов и национальные трофеи, а также 33-летний Юлиан Нагельсманн, чей «Лейпциг» остановился на стадии полуфинала ЛЧ.
Следующие в списке – Томас Тухель («ПСЖ»), Джанпьеро Гасперини («Аталанта»), Хулен Лопетеги («Севилья»), Руди Гарсия («Лион»), Зинедин Зидан («Реал»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Антонио Конте («Интер»).
- Имя победителя объявят 1 октября на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.
- Клопп – действующий обладатель награды.