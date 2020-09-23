УЕФА назвал тренеров-номинантов на награду лучшему коучу сезона-2019/20.

В топ-3 попали три немца: Юрген Клопп, приведший «Ливерпуль» к первому титулу в АПЛ за 30 лет, Ханс-Дитер Флик, выигравший с «Баварией» Лигу чемпионов и национальные трофеи, а также 33-летний Юлиан Нагельсманн, чей «Лейпциг» остановился на стадии полуфинала ЛЧ.

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Следующие в списке – Томас Тухель («ПСЖ»), Джанпьеро Гасперини («Аталанта»), Хулен Лопетеги («Севилья»), Руди Гарсия («Лион»), Зинедин Зидан («Реал»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Антонио Конте («Интер»).

  • Имя победителя объявят 1 октября на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.
  • Клопп – действующий обладатель награды.

Роналду и Месси не претендуют на приз игроку сезона по версии УЕФА

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