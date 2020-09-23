В топ-3 попали три немца: Юрген Клопп, приведший «Ливерпуль» к первому титулу в АПЛ за 30 лет, Ханс-Дитер Флик, выигравший с «Баварией» Лигу чемпионов и национальные трофеи, а также 33-летний Юлиан Нагельсманн, чей «Лейпциг» остановился на стадии полуфинала ЛЧ.