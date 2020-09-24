Испания

Сделка дня: Луис Суарес («Барселона» – «Атлетико»)

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Уругвайский нападающий официально покинул «Барселону» после шести лет в клубе. Он перешел в «Атлетико», мадридцы заплатят за игрока 6 миллионов евро. «Барселона» публично выражает благодарность Луису Суаресу за его обязательство и преданность делу и желает ему всего наилучшего в будущем», – написали в пресс-службе «сине-гранатовых».

Инсайдер Николо Скира заявил, что Суарес будет зарабатывать на «Ванда Метрополитано» 10 миллионов евро за сезон. Он заключит с «индейцами» двухлетний контракт. В «Барселоне» Луис получал 17 млн евро в год.

А еще:

руководство «Арсенала» рассматривает вариант с арендой полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, сообщает Sport.es. Каталонцы против: в бразильце заинтересован их главный тренер Роналд Куман.

Англия

Сделка дня: Эдуар Менди («Ренн» – «Челси»)

«Челси» нашел замену Кепе: к «синим» присоединился голкипер «Ренна» Эдуар Менди. 28-летний вратарь подписал с лондонским клубом контракт сроком на пять лет. За переход игрока сборной Сенегала Роман Абрамович выложил 24+6 млн евро.

А еще:

полузащитник «Челси» Росс Баркли попал в сферу интересов «Лидса» и «Астон Виллы», утверждает Football Insider;

попал в сферу интересов «Лидса» и «Астон Виллы», утверждает Football Insider; The Independent сообщает, что «Бёрнли» интересен нападающий «Ливерпуля» Харри Уилсон . Сейчас стороны ведут переговоры об условиях трансфера 23-летнего валлийца;

. Сейчас стороны ведут переговоры об условиях трансфера 23-летнего валлийца; главный тренер «Арсенала» Микель Артета, который находится в поисках опорного полузащитника, обратил внимание на футболиста «Челси» и сборной Италии Джорджиньо.

Россия

Слух дня: Юлиан Дракслер («ПСЖ» – «Зенит»)

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер может продолжить карьеру в РПЛ – об этом сообщил инсайдер Нобель Арустамян.

«Зенит» продолжает поиски центрального полузащитника атакующего плана. Разговоры про Влашича так и остались разговорами. Cейчас ситуация намного конкретнее. Один из главных кандидатов на то, чтобы усилить «Зенит», – Юлиан Дракслер, чемпион мира 2014 года и финалист ЛЧ-2020. «Зенит» находится в тесном контакте с представителями игрока, ведутся активные переговоры. Сложности в условиях и деталях есть, но ясность, возможно, наступит в ближайшие дни.

Юлиан Дракслер Фото: Getty Images

За ситуацией с Дракслером внимательно следит и «Краснодар». Несколько недель назад Юлиана предлагали клубу Сергея Галицкого. «Краснодару» все еще интересен Дракслер, но сейчас намного дальше в переговорах продвинулся «Зенит», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

«Дракслер? Еще не написали, что мы в Дембеле заинтересованы? Я уже говорил, что за глупости питаться слухами? Возьмите любую фамилию первоклассного игрока и напишите, что «Зенит» им интересуется», – прокомментировал интерес к Дракслеру гендир «Зенита» Александр Медведев.

А еще:

«Локомотив» находится в продвинутой стадии переговоров с хорватским нападающим Марио Манджукичем . Зарплата форварда составит 2,4 млн евро в год, подписной бонус – 3 млн;

. Зарплата форварда составит 2,4 млн евро в год, подписной бонус – 3 млн; «Спартаку» придется столкнуться с конкуренцией со стороны клубов АПЛ в борьбе за полузащитника «Нанта» Абдулайе Туре. По информации Sport24, 26-летний футболист помимо московского клуба интересен «Ньюкаслу» и «Астон Вилле».

А еще в Европе:

правый защитник «Атлетико» Сантьяго Ариас перешел в «Байер». Леверкузенский клуб арендовал фулбека до июня 2021 года с опцией последующего выкупа. В «Байере» колумбиец будет выступать под вторым номером.

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