На жеребьевке чемпионата мира в Кремлевском дворце я осуществил мечту и впервые увидел Пеле. Большие гости уже плюхнулись в кресла, взяли наушники и ждали, когда Иван Ургант и Алсу начнут вступительную часть церемонии. В этот момент боковые двери распахнулись, и персонал помог въехать в зал мужчине на коляске. Легендарный Пеле издалека выглядел мрачно и, казалось, его пронзила неловкость момента. Весь зал смотрел на бразильца. Но вместо всем известной фирменной улыбки самый известный футболист 20 века опустил глаза в пол.

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Хотя незадолго до этого веселился на фуршете со старыми друзьями. Обсудил с Симоняном ЧМ-1958, поцеловался с Марадоной и обнялся с Путиным. Среди звезд он чувствовал себя комфортно. На публике – нет.

Через полгода Пеле планировал вернуться. А в мае сообщил, что рассчитывает на финал Россия – Бразилия. Его ждали не только организаторы, но и многочисленные спонсоры. Однако он не приехал из-за проблем со здоровьем, ограничившись экспертизой на бразильском телевидении.

Прошло два года, и Пеле мелькает в прессе все реже. Одни говорят, что у Короля депрессия и он практически не выходит из дома в Сан-Паулу. Другие – что все в порядке, и британская компания готовит к выходу новый документальный фильм о футбольном пути легенды. То и другое, скорее всего, правда. Однако в 2020-м вместо того, чтобы в статусе достопочтенного старика рассуждать о событиях в футболе, 79-летний бразилец вынужден много говорить о здоровье.

Пеле Фото: Getty Images

Очередные обсуждения в феврале начал сын трехкратного чемпиона мира Эдиньо: «Он довольно хрупкий с точки зрения подвижности. И это заставляет его страдать от депрессии, – сказал он об отце сайту Globoesporte.com. – Только представьте, он – король и всегда был внушительной фигурой, а теперь не может нормально ходить. Он очень стесняется этого. В последние годы отец попадал в больницу и выписывался из нее по различным проблемам со здоровьем. И теперь зависит от ходунков. Он чувствует себя немного лучше, чем в инвалидном кресле, но ему все еще трудно передвигаться».

Сразу после этого интервью объяснять все пришлось самому Пеле, который выступил на BBC Sport. Он не говорил об операции на бедре, из-за которой потерял подвижность: «Я в порядке. И по-прежнему максимально достойно принимаю свои физические ограничения, но намерен продолжать игру. У меня бывают как хорошие, так и плохие дни. Это нормально для человека в моем возрасте. Я ничего не боюсь, полон решимости и уверен в том, что делаю».

Также появилась информация, что начало 2020 года получилось очень напряженным для бразильца. Его друзья, которые предпочли остаться анонимными, рассказали, что у Пеле было много спонсорской работы, он участвовал в нескольких фотосессиях, а также начал съемки в документальном фильме о своей жизни в футболе. И все обязательства выполнял исправно.

В марте на ютьюб-канале Pilhado вышло единственное за год видеоинтервью Пеле как подтверждение слов. Всего на шесть минут перед стартом чемпионата штата Рио-де-Жанейро. Король отвечал на вопросы о турнире и о себе. Не без эпатажа.

«Есть только один король. Пеле был лучше всех. Если вы хотите услышать правду, я скажу ее: мои родители закрыли производство. Пеле только один, такого больше никогда не будет», – сказал он.

И еще цитата: «Сегодня я думаю, что Роналду лучший, он самый стойкий. Но о Месси, конечно, нельзя забыть. Лучший игрок в истории футбола? Это сложный вопрос. Думаю, что Пеле был лучше всех. Почему? Потому что все сравнивают других звезд со мной».

В 2016-м Пеле завел инстаграм и пишет там только о футболе. Восхищается Роналду и Мбаппе, вспоминает времена в «Сантосе», делится раритетными кадрами и продвигает бренды, которые до сих пор с ним сотрудничают. Вот, например, участие в рекламной акции Puma.

Также у Короля есть очень странный сайт, который указан на каждой из его страниц в соцсетях. При переходе обнаруживается огромный букинистический магазин, который никак не связан с легендой. Но, возможно, это также часть рекламной кампании.

Пеле давно не просто легендарный футболист, а бренд. Его имя с удовольствием используют крупные компании. А несколько миллионов подписчиков в социальных сетях дают гарантию, что как бы ни был плох Король, он сможет монетизировать известность до самой смерти. Фейковые новости о его смерти появляются каждый год после очередной операции или посещения докторов, но легенда (23 октября бразилец ответит 80-летие) продолжает борьбу. И пока побеждает.

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