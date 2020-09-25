Жена бывшего игрока сборной Турции Эмре Ашика наняла киллера для убийства мужа.

Ягмур Ашик предложила киллеру 10 млн турецких лир (1,1 млн евро) за убийство экс-футболиста и попросила исполнителя найти безопасное место для захоронения. План провалился – киллер рассказал все самому Ашику. Ягмур и ее сожителю Эрди Сунгуру будут предъявлены обвинения в покушении на убийство. Изначально она попросила прикончить мужа своего бойфренда.

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«У меня был роман с Ягмур. Она думала только о том, чтобы унаследовать состояние Эмре. Она просила меня убить его, но я отказался. Однажды она принесла мне кусок мяса – она хотела, чтобы я выстрелил в него. Я попытался, но зажмурился. «Ты не можешь этого сделать!» – рассердилась она», – приводит показания Сунгура Hürriyet Daily News.

Затем Сунгур познакомил Ягмур с киллером, который отсидел тюремный срок за убийство трех человек. Согласно обвинительному заключению, Ягмур предоставила киллеру пистолет, и они вместе искали подходящее место, чтобы похоронить Ашика. В последний момент киллер отказался от плана и сообщил обо всем представителям спортсмена.

46-летний Эмре и Ягмур Ашик поженились в 2012 году и все еще состоят в браке, у пары трое детей. После окончания карьеры Ашик успешно занимается строительным бизнесом.

Ашик выступал на позиции защитника.

Он поиграл за три главных турецких клуба – «Фенербахче», «Галатасарай» и «Бешикташ».

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