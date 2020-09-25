Фантастический фильм «Вратарь Галактики» провалился в прокате.

Фильм рассказывает о будущем после галактической войны. Над Москвой навис инопланетный корабль-стадион, на котором происходит игра в космобол – спорт, напоминающий футбол. От исхода матча зависит судьба Земли.

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Создатели подавали запросы на господдержку в Фонд кино с 2014 года – сумма дотаций дошла до полумиллиарда рублей. Общий бюджет картины составил 786 миллионов 400 тысяч рублей. По информации на сайте Фонда кино, за почти полный месяц проката картина собрала жалкие 102 миллиона 866 тысяч рублей.

  • Режиссер «Вратаря Галактики» Джаник Файзиев известен по таким работам, как «Легенда о Коловрате» и «Турецкий гамбит».
  • Главные роли исполнили Евгений Миронов, Михаил Ефремов, Виктория Агалакова и Евгений Романцов.

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