«Стрельцов» в целом нормальный российский блокбастер, что называется, не хуже других и лучше многих. Бодрый, динамичный, вполне складный, смотреть не скучно, все актеры на местах. Правда, футбол снят ужасно неинтересно. Я спорт терпеть не могу, увлечь меня – трудная задача. Но вот в «Движении вверх» ее решили: первая половина фильма была вполне стандартной, но последний час, сам матч – из ряда вон и съемки, и монтаж. А тут тоска, все матчи сделаны как перебивки между сценами остального действия, чтобы отделаться.

Если я правильно понимаю, карьера Стрельцова после отсидки в целом была закончена. А в фильме, наоборот, идет на взлет. Жена и дочь понимают, что он был ни в чем не виноват, а тут еще Пеле приезжает с ним сыграть, и весь советский народ в едином порыве требует возвращения любимого футболиста на поле. Пусть покажет бразильцам! «У нас так спортсменов не встречают», – завистливо говорит Пеле, очевидно, уже мечтающий об эмиграции в СССР. Хэппи-энд», – написал Долин. Полный отзыв можно прочитать у него на фейсбуке.