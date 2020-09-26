match1214130«Брайтон» – «Манчестер Юнайтед»live.aspxNone: 666 – после победы на «Лестером» в заключительном туре АПЛ-2019/20 именно столько выигранных матчей в АПЛ оказалось у «красных дьяволов». Настолько символическое число для команды с таким прозвищем, что «МЮ» решил не выигрывать стартовый матч нового сезона.

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Но похулиганили и хватит: в третьем туре команда Сульшера в серьез решила бить «Брайтон». К сожалению для гостей, арбитр добавил ко второму тайму не 4 минуты, а больше – и на 5-й добавленной Солли Марч разбомбил «дьяволов» и, казалось, сохранил 666 в графе побед «МЮ».

К сожалению уже для хозяев – уже ПОСЛЕ финального свистка ВАР определил 11-метровый в их ворота. Матч возобновили, и... 667! Кстати! Бруну Фернандеш сделал голевую передачу, а потом забил победный пенали. У него 17 результативных действий (9+8) в 16 матчах в Премьер-лиги.

А еще Бруну отличился на 99:45 – это самый поздний гол в АПЛ с августа 2011 года. Тогда еще совсем молодой Хуан Мата поразил ворота «Норвич» за «Челси» на 100:03.

match1200171«Тамбов» – «Спартак»live.aspxNone: Александр Кокорин вышел в старте «Спартака» и снова не забил! Но даже Александр не помешал красно-белым добыть три очка против «Тамбова» (2:0). Примечательно, что оба гола Айртон соорудил уже после замены вечно молодого и вечно перспективного.

Так что красно-белые поздравили с юбилеем Андрей Ещенко: он провел 100-й матч за «Спартак».

Ну и еще несколько фактов про красно-белых: команда впервые с 2011-го выдала 13-матчевую результативную серию (речь об официальных игра). А еще выиграл три последних матча со счетом 9:1.

«Торино» – «Аталанта»: Луис Муриэль отличился в первом тайме. Ну и что? А соль в том, что с сезона-2011/12 колумбиец почти постоянно начинает новый сезон Серии А с забитых мячей – уже 9 голов! Это на 3 больше, нежели кто-то другой за отчетный период.

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