Италия

Слух дня: Домагой Вида («Бешикташ» – «Рома»)

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Помните этого хорвата, который зажег на чемпионате мира в России? Он может продолжить карьеру в Серии A: предметный интерес к защитнику проявляет «Рома». Другой вариант усиления обороны, который рассматривают римляне, – Маркао из «Галатасарая». Вида на данный момент тоже выступает в Турции, но не за «Галатасарай», а за «Бешикташ».

Домагой Вида (Хорватия) Фото: Getty Images

А еще:

левый защитник «Ювентуса» Лука Пеллегрини перешел в «Дженоа». Туринцы отдали 21-летнего воспитанника «Ромы» в аренду до 30 июня 2021 года;

перешел в «Дженоа». Туринцы отдали 21-летнего воспитанника «Ромы» в аренду до 30 июня 2021 года; «Милан» и «Будё-Глимт» ведут переговоры о трансфере нападающего Йенса Петтера Хауге. По информации Calciomercato, итальянский клуб готов заплатить за игрока 4 млн евро. Норвежцы требуют за 20-летнего форварда в полтора раза больше – 6 миллионов.

Англия

«Арсенал» стал ближе к Ауару

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета давно находится в поисках креативного футболиста – так главной целью «канониров» на трансферное окно стал 22-летний полузащитник «Лиона» Уссем Ауар. Вчера стало известно, что француз дал свое согласие на переезд в Лондон, а сегодня поступила информация о готовящемся предложении «Арсенала» «Лиону» – 40 миллионов евро сразу + 10 млн бонусами. Слово за президентом «Олимпика» Жаном-Мишелем Оласом.

А еще:

кип «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро может перейти в «Эвертон», сообщает The Times. Карло Анчелотти хочет, чтобы 33-летний аргентинец составил конкуренцию Джордану Пикфорду;

может перейти в «Эвертон», сообщает The Times. Карло Анчелотти хочет, чтобы 33-летний аргентинец составил конкуренцию Джордану Пикфорду; первый танзаниец в истории АПЛ Мбвана Саматта ушел из «Астон Виллы» в «Фенербахче», подписав с турецким клубом контракт на 4 года.

Германия

Слух дня: Тома Лемар («Атлетико» – «Лейпциг»)

У Тома Лемара не получилось в «Атлетико» – француз подыскивает себе новый клуб. Как сообщает журналист Sky Sport Маттео Моретто, в услугах Лемара заинтересован полуфиналист Лиги чемпионов «РБ Лейпциг». В минувшем сезоне Ла Лиги Тома провел 22 матча, в которых не отметился ни одним результативным действием.

Тома Лемар, «Атлетико» Фото: Getty Images

А еще:

Лука Йович больше не нужен «Реалу». 22-летний серб хочет вернуться в «Айнтрахт», но во Франкфурте сообщили, что не заинтересованы в сделке.

А еще в Европе:

«Бешикташ» объявил о трансфере 28-летнего камерунского форварда «Порту» Венсана Абубакара, с которым подписан контракт по схеме 1+1.

Испания

«Барса» отказалась от двух топчиков

Нападающие Эдин Джеко и Эдинсон Кавани были предложены «Барселоне» в качестве замены Луису Суаресу, сообщает Mundo Deportivo. 33-летний Кавани находится в статусе свободного агента после ухода из «ПСЖ», а права на 34-летнего Джеко принадлежат «Роме». У «Барсы» была возможность подписать одного из форвардов (или сразу двух), но каталонский клуб отказался от этой перспективы, поскольку работает над омоложением состава.

А еще:

правый защитник «Аякса» Сержиньо Дест в ближайшие дни оформит трансфер в «Барселону», утверждает журналист BBC5Live Гильем Балаге. «Блауграна» согласовала с Дестом 5-летний контракт и заплатит за него 20+5 млн евро.

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