Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым из спортсменов в рейтинге мужчин, которыми больше всего восхищаются.

35-летний Роналду расположился на шестом месте вслед за экс-президентом США Бараком Обамой, основателем Microsoft Биллом Гейтсом, председателем Китая Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и актером Джеки Чаном.

Чемпионат Испании «Барселона» не уважает легенд. Уход Суареса взбесил Неймара и других топов ДЕНЬ НАЗАД

11-м стал форвард «Барселоны» и вечный соперник Криштиану Лионель Месси, опередивший президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.

Список составила YouGov – британская международная компания по исследованию рынка и анализу данных, опросившая 445 тысяч человек из 42 стран.

Чемпионат Испании Месси – Суаресу: «Ты не заслужил изгнания, особенно таким образом» ВЧЕРА В 12:30