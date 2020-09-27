Собираем для вас самое главное за второй день футбольного уикенда.
- Левандовский остался на скамейке «Баварии» в матче с «Хоффенхаймом», и мюнхенцы пропустили дважды за первый тайм. Один мяч отыграл Йозуа Киммих красивейшим ударом в угол из-за пределов штрафной.
Чемпионат Франции
Дракслер не готов к переходу в «Зенит» (Sky)
- Эра Роналда Кумана на «Камп Ноу» начинается матчем с «Вильярреалом». «Барселона» выиграла все 10 последних домашних матчей против «желтой субмарины».
- «Атлетико» дебютирует в новом сезоне Ла Лиги, а нападающий Луис Суарес дебютирует за мадридский клуб – Диего Симеоне включил уругвайца в состав на матч с «Гранадой», страйкер начнем игру в запасе.
- «Тоттенхэм» принимает «Ньюкасл», и главный тренер «шпор» Жозе Моуринью потирает ручки: он выигрывал все восемь домашних матчей против «сорок» в качестве тренера во всех соревнованиях (шесть – с «Челси», два – с «Манчестер Юнайтед»). Это его лучший домашний результат против какого-либо клуба за всю карьеру.
Футбол
Роналду – первый спортсмен в рейтинге мужчин, которыми восхищаются
Чемпионат Армении
Чемпионат Армении приостановлен из-за военного положения в стране