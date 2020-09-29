Россия

Слух дня: Элдор Шомуродов («Ростов» – «Дженоа»)

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Узбекский форвард «Ростова», вероятно, продолжит карьеру в Серии А: 25-летний игрок близок к переходу в «Дженоа». Сумма трансфера составит примерно 8 млн евро, об этом сообщает журналист Sport Italia Джанлуиджи Лонгари. По данным источника, переговоры генуэзского клуба с дончанами находятся в продвинутой стадии.

Элдор Шомуродов Фото: Getty Images

А еще:

генеральный директор «Химок» уговаривает Дениса Глушакова присоединиться к подмосковной команде. В шорт-листе новичка РПЛ на усиление состава – целых 20 фамилий;

присоединиться к подмосковной команде. В шорт-листе новичка РПЛ на усиление состава – целых 20 фамилий; защитник «Ахмата» Андрей Семенов близок к переходу в «Динамо», переговоры между клубами находятся в продвинутой стадии.

Англия

Слух дня: Николас Тальяфико («Аякс» – «Манчестер Сити»)

«Манчестер Сити» хочет укрепить позицию левого защитника Николасом Тальяфико из «Аякса». Для этого «горожанам» сперва придется продать Александра Зинченко, пишет The Telegraph. В последнем матче «Сити» против «Лестера» (2:5) главный конкурент Зинченко Бенжамен Менди показал ужасный футбол и привез один из трех пенальти в ворота Эдерсона. Хосеп Гвардиола был бы не против продать Менди, однако в клубе уверены, что Зинченко является более ликвидным товаром на трансферном рынке.

А еще:

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Порту» по защитнику Алексу Теллесу , сообщает The Guardian. Манкунианцы готовы предложить 12 млн фунтов, португальцы оценивают игрока в 18 млн;

, сообщает The Guardian. Манкунианцы готовы предложить 12 млн фунтов, португальцы оценивают игрока в 18 млн; «ПСЖ» ведет переговоры с «Тоттенхэмом» о годовой аренде полузащитника Деле Алли, пишет RMC Sport. Тем не менее, диалог проходит с затруднениями – все решит слово президента «шпор» Дэниела Леви.

Италия

Слух дня: мощная закупка в «Интере»

Tuttosport пишет о масштабном усилении команды Антонио Конте. Утверждается, что в ближайшие дни миланский клуб могут пополнить Маттео Дармиан из «Пармы», Н'Голо Канте из «Челси», Крис Смоллинг из «Манчестер Юнайтед» и Жервиньо, который тоже выступает за «Парму».

А еще:

нападающий Лука Йович , вероятно, покинет «Реал» на правах аренды. Фаворитом в борьбе за серба является «Рома» – она гарантирует ему игровую практику;

, вероятно, покинет «Реал» на правах аренды. Фаворитом в борьбе за серба является «Рома» – она гарантирует ему игровую практику; «Торино» отдал в аренду «Беневенто» нападающего Яго Фальке.

Испания

Слух дня: Депай все же перейдет в «Барсу»

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай сохраняет шансы на переход в «Барселону». Руководство французского клуба готово снизить цену на игрока, сообщает L’Equipe. Ранее «Лион» требовал от каталонцев заплатить 25 млн евро. Теперь же французская сторона готова пойти на уступки. Контракт Депая истекает следующим летом, а отпускать голландца бесплатно никто не хочет. Стороны продолжают переговоры.

Мемфис Депай Фото: Getty Images

А еще:

президент «Атлетико» Энрике Сересо заявил, что он не будет препятствовать трансферу Лионеля Месси на «Ванда Метрополитано», если тот захочет воссоединиться с Луисом Суаресом.

А еще в Европе:

«Лион» и «Милан» достигли договоренности о трансфере 23-летнего полузащитника Лукаса Пакета, сообщает Sky Sport Italia. 1,5 года назад «россонери» выложили за бразильца 38,4 млн евро.

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