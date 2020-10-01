Зрители субботнего матча РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» первыми увидят новую графику на табло стадиона «Открытие Арена», которая была разработана многолетним партнером красно-белых – букмекерской компанией Winline.

Новая графика для табло спартаковского стадиона создана с использованием 3D-анимации, которая делает появление футболистов «Спартака» на экране наиболее эффектным. Помимо игроков и главного тренера Доменико Тедеско в графике задействованы известные болельщики клуба. Технология создания графики позволяет оперативно интегрировать новых футболистов «Спартака» по мере их появления.

Чемпионат России
В слабости РПЛ виноват не «Зенит», а «Спартак». Спасибо Федуну
ЧЕРЕЗ 14 МИНУТ

«Компания Winline уже давно является для нас надежным стратегическим партнером, вместе с которым мы реализовали множество успешных проектов. Одним из ключевых качеств этого сотрудничества для нас является сервисоориентированность Winline – это то, что отличает партнерство от простого спонсорства. Надеюсь, наши болельщики по достоинству оценят новую графику, разработанную для спартаковской арены», – отмечает коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко.

  • Стартовый свисток будет дан в 19:00 (мск) 2 октября.

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Лига Европы УЕФА
Камбэк на 122-й минуте и 24 удара в серии пенальти. Триллер в ЛЕ от «Милана»
ЧАС НАЗАД
Лига чемпионов УЕФА
Обновленная таблица коэффициентов: догнала ли Россия Португалию?
3 ЧАСА НАЗАД