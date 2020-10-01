Новая графика для табло спартаковского стадиона создана с использованием 3D-анимации, которая делает появление футболистов «Спартака» на экране наиболее эффектным. Помимо игроков и главного тренера Доменико Тедеско в графике задействованы известные болельщики клуба. Технология создания графики позволяет оперативно интегрировать новых футболистов «Спартака» по мере их появления.

«Компания Winline уже давно является для нас надежным стратегическим партнером, вместе с которым мы реализовали множество успешных проектов. Одним из ключевых качеств этого сотрудничества для нас является сервисоориентированность Winline – это то, что отличает партнерство от простого спонсорства. Надеюсь, наши болельщики по достоинству оценят новую графику, разработанную для спартаковской арены», – отмечает коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко.