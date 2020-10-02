Клуб из Калифорнии «Сан-Диего Лоял», который выступает в Американской футбольной лиге (USL), ушел с поля в игре против «Финикс Райзинг».

Как отмечает BBC, футболисты «Сан-Диего» решили не доигрывать матч, в котором они побеждали со счетом 3:1, после того, как один из игроков соперника предположительно оскорбил на почве сексуальной ориентации полузащитника Коллина Мартина, открытого гея.

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В калифорнийском клубе утверждают, что инцидент произошел перед самым возобновлением игры в перерыве. Футболисты «Сан-Диего» вышли на поле, но сразу после свистка арбитра в знак протеста вернулись в раздевалку. Игрок «Финикса», которому приписывают гомофобное оскорбление, отверг обвинения.

«Сан-Диего» было засчитано техническое поражение, клуб утратил шансы на выход в плей-офф USL – второго по силе дивизиона в американском соккере.

Главным тренером и вице-президентом «Сан-Диего» является легендарный футболист сборной США Лэндон Донован.

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