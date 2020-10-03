Рассказываем все, что нужно знать про футбольную субботу.
- Есть мысли относительно того, кто лучший нападающий Европы прямо сейчас? Лионель Месси, Криштиану Роналду и Роберт Левандовский забили пять мячей на троих в текущем сезоне, Доминик Калверт-Льюин из «Эвертона» – уже девять. Он лучший бомбардир в топ-5 европейских лигах.
- «Дерби» разобрался с «Норвичем» в матче Чемпионшипа. Победу «баранам» в самой концовке принес капитан Уэйн Руни – легендарный англичанин в фирменном стиле перекинул стенку и ввернул мяч в угол со штрафного.
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- В матче «Челси» против «Кристал Пэлас» случился некрасивый эпизод: при счете 3:0 в пользу «синих» Тэмми Абрахам попросился пробить с точки, но капитан Сесар Аспиликуэта поставил юнца на место и отдал мяч пенальтисту Жоржиньо.
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