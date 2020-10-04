Рассказываем все, что нужно знать про футбольное воскресенье.
Англия
Чемпионат Чили
Игрок вцепился в футболку соперника и проехал прицепом полполя
- 27 сентября «лисы» стали первой командой, забившей Гвардиоле пять мячей. Сегодня «Лестер» пропустил три от «Вест Хэма», который перед сезоном отправляли в зону вылета, и не нанес ни одного удара в створ ворот соперника. Настолько плохо они выступили всего дважды за 17 лет – против «Ливерпуля» и того же «Сити».
- Тренер «молотков» Дэвид Мойес пропустил второй матч из-за коронавируса. Результаты команды в его присутствии: 0:2 с «Ньюкаслом», 1:2 с «Арсеналом». Результаты без него: 4:0 с «Вулверхэмптоном», 3:0 с «Лестером».
Италия
- Кажется, Миранчук сделал правильный выбор. «Аталанта» – первая команда со времен «Милана» в сезоне-1972/73, забившая более 13 голов в первых трех матчах Серии А.
- Клуб из Бергамо первым в истории чемпионата Италии забил более четырех мячей в трех стартовых турах – последней командой из топ-5 лиг, которой покорилась эта ачивка, был «Реал Мадрид» в сезоне-1987/88.
Чемпионат России
Аршавин: «Нынешний «Зенит» хуже себя предыдущего, а «Спартак» лучше»
Чемпионат России
📈 «Зенит» заслужил победу в дерби. «Спартак» был крут ровно 10 минут