Nike выпустил новую модель футбольных бутс – Mercurial Dream Speed 3. Дизайнеры сохранили лучшие элементы прежних версий и добавили необходимые новшества.

«Гладкий, плавный силуэт сочетается с волнообразными узорами, создающими стремительный образ. Дополнительные графические элементы символизируют главное в футболе: пунктир напоминает игровые схемы, которые десятилетиями приносят командам победы, а узор в виде неровной сетки отсылает к эффекту ряби от забитого в ворота мяча.

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У бутс полупрозрачная подошва и флуоресцентный логотип Swoosh. Переход от черного к белому символизирует идею – прошлое и настоящее позволяют игроку достичь своих целей», – говорится в официальном релизе.

Промо-видео уже запостил нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Он же, а также Килиан Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции) и Саманта Керр («Челси», сборная Австралии) первыми вышли на поле в Nike Mercurial Dream Speed 3.

Роналду имеет пожизненный контракт с Nike.

С 3 октября новый бутсы доступны на сайте компании.

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