Легендарный итальянский инсайдер Джанлука ди Марцио с раннего возраста крутится в футболе и считается одним из самых влиятельных журналистов в мире игры. У него есть собственный сайт, на него работает целая команда, а во время трансферного окна он каждый будний день ведет популярнейшую телепередачу. В октябре он выпустил книгу, в которой собрал истории самых сумасшедших трансферных переговоров.

Гаттузо мог перейти в «Анжи» – на встрече с ним Керимов предложил отправить домой президента Таджикистана

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В феврале 2011-го Гаттузо позвали на переговоры с «Анжи» в Москву. В аэропорту игрока и агента ждал частный Boeing с официантками, морем шампанского и свежей рыбы. По прилете – три автомобиля с темными стеклами и мигалками, которые отвезли ошарашенных итальянцев на виллу в центре Москвы. Гостей встретил лично Керимов: «Спасибо, что приняли приглашение. Сейчас у меня в гостях также президент Таджикистана… Если не против, он пообедает с нами. Но я могу попросить его уехать».

Президент остался, Гаттузо был в шоке от роскошно накрытого стола, а чуть позже – от предложения Керимова. Президент «Анжи» достал фото, на котором Гаттузо хватает за горло Джо Джордана, помощника тренера «Тоттенхэма». «Ты сильный! Ты очень сильный!» – заявил Керимов на ломаном итальянском. Продолжил на английском: «Ты излучаешь силу, уверенность в себе. Я хочу видеть тебя в своей команде! Сколько ты получаешь?» «Пять миллионов евро в год». «Я дам тебе десять и контракт на пять лет!» Рино потерял дар речи, но решил посоветоваться с Галлиани. Тот убедил его остаться в «Милане».

«Зенит» привез два ящика водки на переговоры с Сарри

Россияне подарили итальянцам два ящика водки. Рассказали об истории «Зенита», особенностях клуба, но Сарри волновало другое. Он взял лист бумаги, начал рисовать, описывая свои идеи футбола. Спустя час поднялся, извинился и ушел: «Мне нужно готовиться к матчу». «Зенит» несколько дней ждал ответа, но в клубе поняли, что Сарри не настроен переезжать в Россию. Предложение «Зенита» было выгоднее финансово, но Маурицио выбрал «Челси».

Инфу о переговорах Тевеса с «Ювентусом» Ди Марцио слил лондонский посудомойщик

7 марта 2013-го Ди Марцио написал смс спортивному директору «Ювентуса» Фабио Паратичи: «Ну что, вкусно готовят в ресторане Babbo в Лондоне?» Паратичи сразу же позвонил: «Что ты говоришь? Какой ресторан? Что за бред?» «Дорогой Фабио, я все знаю. Вчера вечером вы были там, общались с Тевесом и его агентом. Ты, тим-менеджер, был даже Конте! Ресторан закрыли специально для вас. Не рассказывай мне сказки».

Паратичи молчал секунд 20. «Никому не говори! Представители «Ман Сити» будут в ярости! И вообще – как ты узнал? Напиши Аньелли, я дам тебе почту. Иначе он подумает, что это я все рассказал! Кааааааак? Как ты это сделал?» Все просто. В этом ресторане посудомойщиком работал итальянец Джузеппе Лауданте. В зал разрешили заходить только шеф-повару, а он поделился новостью с Джузеппе: «Эй, итальянец! Знаешь, что «Ювентус» берет Тевеса?» Ночью Лауданте написал Ди Марцио письмо: «Я твой давний поклонник. Хочу поделиться новостью».

Абрамович хотел купить целый клуб, чтобы вернуть Дзолу в «Челси»

В 2003-м Роман Абрамович купил «Челси» и очень удивился, узнав, что Джанфранко Дзолы в команде не будет. Легендарный итальянец не продлил контракт с лондонцами и перешел в «Кальяри». «Что?! Вы говорите мне, что в первый день президентства я потерял самого сильного игрока в истории «Челси»?

Абрамович не сдался. Он позвонил президенту «Кальяри» Массимо Челлино и сделал неожиданное предложение. «Сколько стоит Дзола? Я хочу выкупить его обратно». «Но мы только подписали его! Мне жаль, он не продается». «Хорошо, тогда другой вопрос. А сколько стоит «Кальяри»? Естественно, Челлино снова отказал Абрамовичу.

«Дженоа» отбраковал Левандовского

В 2010-м в «Дженоа» были в восторге от Роберта: скауты регулярно ездили на матчи «Леха», Левандовский очень понравился сыну президента Прецьози Фабрицио, а Джан Пьеро Гасперини, посмотрев записи игры поляка, дал добро: «Берем».

В апреле Левандовский прилетел в «Дженоа», поселился в том же отеле, где и команда, которая как раз готовилась к дерби с «Сампдорией», и прошел медосмотр. Оставалось подписать контракт. Роберт, Берти и агент нападающего Цезарий Кухарский ждали в холле, пока президент Прецьози и тренер «грифонов» поговорят один на один. Левандовский с агентом посмотрели дерби и вернулись в Польшу, ожидая звонка из «Дженоа». Но в генуэзском клубе по неизвестной причине передумали – итальянскому агенту, инициировавшему сделку, пришлось извиняться, ссылаясь на слишком высокую стоимость трансфера.

Месси хотел в «Челси», но не перешел из-за отца

В 2014 году Месси хотел покинуть «Барсу» и поработать с Моуринью. Жозе и Месси созвонились по Facetime. Начал Жозе: «Привет Лео, это Жозе! Как дела, феномен? Я узнал, что ты хочешь в «Челси». Даже не представляешь, сколько ночей я не спал, думая, как тебя обезвредить: зональная опека – ты забиваешь, персональная – уничтожаешь соперника дриблингом. Ты – просто лучший. Знаешь, что я тебе скажу? Ты должен остаться там, где сейчас!»

Говорят, Месси изменился в лице, а Моуринью продолжил: «Не уходи, оставайся в «Барселоне». Они должны поставить тебе памятник. Ты – там, где должен быть. Но… если однажды ты проснешься и поймешь, что вкус у кофе уже не тот, небо стало серого цвета, тебе больше не нравится твое авто, ты грустишь, возвращаясь домой… Тогда нужно открыть двери в новую счастливую жизнь! А за этими дверьми ты увидишь меня».

«Челси» был готов заплатить клаусулу – 250 миллионов евро. Пошли слухи. На тренировке Сеск Фабрегас рассказал Моуринью, что Месси хочет перейти в «Челси», а Жозе признался, что уже говорил с аргентинцем. Новость дошла до отца Месси Хорхе. Пока «Челси» готовил официально предложение, Хорхе позвонил сыну, требуя объяснений. Он не поддерживал его идею уходить из «Барселоны». Месси запаниковал: «Я ничего не знаю, клянусь». На этом все и закончилось.

Крутоту из книги Ди Марцио перевел Юрий Шевченко.

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